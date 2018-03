Pronostic Malaga Barcelone : Analyse, prono et cotes du match de Liga

Le Barca pour préparer Chelsea

Le FC Barcelone a réalisé une excellente opération en s'imposant contre son dauphin l'Atletico Madrid la semaine dernière. Les Blaugranas comptent désormais 8 points d'avance sur les Madrilènes. Si le résultat du match leur a été favorable, les Barcelonais ont par contre perdu sur blessure Andres Iniesta. Ce samedi, les joueurs de Valverde se déplacent sur le terrain de la lanterne rouge Malaga (à 8 points de Levante 17ème). Les Catalans, lors de leur dernier déplacement à Las Palmas, sont repartis avec un match nul décevant.Non qualifié pour la Ligue des Champions et en l'absence d'Iniesta, Coutinho sera certainement titulaire.Le Brésilien a été très bon contre l'Atletico et commence à prendre ses marques dans cette équipe. La différence de niveau entre les deux formations est telle que le Barca devrait logiquement s'imposer. Malaga, bien que dernier, se bat pour sa survie à chaque rencontre, et même s'ils s'inclinent régulièrement à domicile, c'est souvent sur la plus petite des marges (1 à 0 contre Séville et l'Atletico, 2 à 1 contre Valence). De son côté, le Barca s'impose souvent à l'extérieur sans pour autant écraser son adversaire au tableau d'affichage (hormis au Betis et chez la Real Sociedad). De plus, les Barcelonais penseront certainement à leur match retour contre Chelsea en LDC.