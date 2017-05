Pronostic Lyon PSG : Analyse, prono et cotes de la finale de la Ligue des Champions féminine

Les Lyonnaises pour un beau triplé !

Superbe affiche 100% française en finale de la Ligue des Champions féminine cette année. L'Olympique Lyonnais affronte le Paris Saint Germain pour un remake de la finale de la Coupe de France disputée 2 semaines auparavant et qui avait sacré les Lyonnaises au terme d'une série de tirs aux buts. Ce succès est venu couronner une formidable saison où les joueuses de l'OL ont dominé de la tête et les épaules le championnat de France puisqu'elles ont décroché le titre de Champion en remportant 21 de leurs 22 matchs. De plus, les partenaires de Camille Abily ont inscrit 103 buts et n'en ont encaissé que 6. En Ligue des Champions, les Rhodaniennes ont éliminé Zurich, Wolfsburg et Manchester City et ont fait de cette finale l'objectif principal de cette fin de saison. La star de cette équipe, Alex Morgan, pourrait d'ailleurs être disponible pour cette rencontre. L'Américaine a en effet repris le chemin de l'entraînement en début de semaine après sa petite blessure et devrait débuter la rencontre face au PSG. Les Parisiennes de leur côté n'ont pas rempli leur objectif cette saison en ne terminant que 3ème du championnat derrière Montpellier. Elles ont en effet perdu 4 matchs cette saison dont un lourd revers contre leurs adversaires du soir (3-0) lors de l'avant-dernière journée. Les joueuses de la capitale ont également échoué en finale de la coupe de France. Elles ont surtout inscrit presque 2 fois moins de buts que l'Olympique Lyonnais et en ont encaissé près de 3 fois plus. Confrontées à un Olympique Lyonnais sur de sa force et focalisé sur ce dernier objectif, les Parisiennes ne devraient pas résister. Les Lyonnaises pourraient donc s'imposer largement afin de réaliser le triplé et remporter leur 4ème Ligue des Champions.