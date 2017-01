Pronostic Lyon OM : jusqu'à 510€ à gagner sur l'Olympico !

0

Lyon n'a pas réglé ses problèmes défensifs...

... l'OM non plus

Sanson d'un côté, Depay de l'autre

Les compo probables :

Un résultat marseillais à tenter

Après 2 matchs sans prendre de but face à des équipes en manque de certitudes offensives (2-0 en Ligue 1 contre Angers, et 5-0 en Coupe de France contre Montpellier), Lyon a chuté de haut dimanche dernier, dès son 2e match de 2017, retrouvant rapidement le goût de la défaite. En déplacement à Caen, les Lyonnais ont en effet été dominés (3-2) par des Normands qui reviennent mieux depuis que Garande a copié le 3-4-3 de Conte à Chelsea.Battu également dimanche dernier, mais par le leader Monaco, l'OM a encaissé 4 buts face aux Monégasques en voulant faire le jeu. Dominateurs en 1ere mi-temps, les Marseillais ont payé quelques décisions arbitrales litigieuses, un manque de réussite et des erreurs défensives. Reste que les Phocéens continuent de progresser et semblent pouvoir se mêler à la lutte pour les places européennes malgré un début de saison atone.Vainqueur suspendu et Lassana Diarra toujours écarté, Rudi Garcia devrait aligner d'entrée sa recrue montpelliéraine Morgan Sanson. L'ancien coach de la Roma devrait sortir Rekik du 11 de départ, catastrophique face à Monaco, et relancer Doria ou Bedimo qui a repris l'entraînement avec le groupe il y a une dizaine de jours. Du côté de Lyon, Jean-Michel Aulas a acheté Depay, sans doute plus pour empêcher Nice de se renforcer plutôt que pour aider son équipe qui pêche surtout en défense. Nkoulou à la CAN et Mammana blessé, Bruno Génésion devra espérer que Yanga-Mbiwa et Diakhaby soient dans un bon jour pour que la charnière centrale tiennent bon.Lopes - Rafael, Yanga-Mbiwa, Diakhaby, Morel - Tolisso, Gonalons - Cornet, Fekir, Valbuena - Lacazette.Pelé - Sakai, Fanni, Rolando, Doria (ou Bedimo) - Zambo Anguissa, Lopez, Sanson - Thauvin, Gomis, Cabella (ou Alessandrini).Très motivés au match aller (0-0 au Vélodrome) mais alors trop limité techniquement pour l'emporter, les Marseillais ont bien changé depuis. Si Rudi Garcia fait les ajustements nécessaires défensivement par rapport au match de Monaco, l'OM peut prendre au moins un point au Parc OL. Battu par le PSG à domicile, Lyon est toujours fébrile défensivement, et l'arrivée de Depay dans un secteur déjà bien fourni en joueurs, peut semer le trouble chez certains d'entre eux.