Pronostic Lyon CSKA Moscou : Analyse, prono et cotes de l'affiche de Ligue Europa

Lyon pour valider son ticket

L'Olympique Lyonnais a réalisé une excellente opération en s'imposant à Moscou lors du huitième aller d'Europa League (0-1). Les Rhodaniens se sont imposés sur la plus petite des marges avec un but de Marcelo, ce qui leur permet d'envisager une qualification pour les quarts. Cependant et afin d'éviter toute mauvaise surprise, les hommes de Genésio ne doivent pas sous-estimer le potentiel de leur adversaire. En phase de groupe de la Ligue des Champions, les Moscovites ont réalisé deux belles performances à Bâle et au Benfica (victoires 2 à 1) pour une courte défaite à Manchester.Les joueurs de Bruno Genésio sont très efficaces à Gerland en C3, avec un seul match nul laissé en route contre l'Atalanta Bergame. Dans les grandes rencontres à domicile, Lyon réalise des grandes performances comme lors de leurs victoires contre le PSG, l'OM et Villareal. En l'absence de Fekir, Depay, Mariano et Traoré auront la charge d'animer les offensives de l'OL. Le Burkinabé, buteur contre Caen ce week-end, doit apporter son expérience acquise l'an passé avec l'Ajax (finale contre Manchester United) à ses coéquipiers. Au Groupama Stadium et devant leurs supporters, Anthony Lopes et ses coéquipiers vont vouloir s'imposer pour aller en quart.