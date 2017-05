Pronostic Lyon Ajax Amsterdam : Analyse, prono et cotes de l'affiche de l'Europa League

0

Le Lyon blessé a de l’orgueil

jusqu'à ce jeudi 11 mai seulement

L'Olympique Lyonnais n'a pas été à la hauteur du défi qui l'attendait la semaine dernière. Malmenés par la jeune équipe de l'Ajax, les Gones ont encaissé 4 buts à l'Amsterdam Arena et ont fortement hypothéqué leur chance d'accéder à la première finale de Coupe d'Europe de leur histoire. Mais Anthony Lopes dans les cages et Mathieu Valbuena, auteur du fameux but à l'extérieur, ont permis à l'OL de pouvoir croire encore à une mince chance de qualification. Les Rhodaniens doivent marquer au minimum 3 buts ce jeudi soir sans en encaisser un seul. Autant dire que les hommes du Bruno Genesio devront se jeter à l'attaque et tenter de marquer le plus vite possible pour emballer le match. Le but sera de faire douter une jeune équipe néerlandaise pétrie de talent, emmenée par des pépites telles que peuvent l'être Dolberg, Traoré ou Klaassen, tous excellents à l'aller. Mais contrairement au match de la semaine dernière, le meilleur buteur de l'Olympique Lyonnais Alexandre Lacazette, auteur de 31 buts toutes compétitions confondues cette saison, sera aligné d'entrée. Peu en réussite, le secteur offensif des Gones devrait donc être plus performant et pourrait lui permettre de remporter cette rencontre. Cependant, les partenaires de Corentin Tolisso sont en difficulté sur le plan défensif cette saison. En se jetant à l'attaque, les Lyonnais laisseront sans doute beaucoup d'espaces dans leur défense et nul doute que les attaquants de l'Ajax devraient trouver la faille dans cette rencontre. Comme face à la Roma ou encore le Besiktas à domicile, les Lyonnais devraient l'emporter en encaissant au moins un but.