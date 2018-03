Pronostic Lokomotiv Moscou Atlético Madrid : Analyse, prono et cotes de l'affiche de Ligue Europa

L’Atletico en contrôle à Moscou !

Les joueurs de Diego Simeone ont largement battu le Lokomotiv Moscou à l'aller (3 à 0 avec des buts de Niguez, Diego Costa et Koke). Les espoirs moscovites sont minces avant ce match retour d'autant plus lorsque l'on connaît la solidité de la défense madrilène. L'Atlético est en grande forme en ce moment et a remporté dix de ses 11 dernières rencontres, le FC Barcelone est la seule équipe qui a été capable de les renverser grâce à un but sur coup-franc de Messi. Cette période coïncide au retour de Diego Costa qui avec Antoine Griezmann forme un duo efficace. La présence du joueur espagnol a libéré le Français qui marque énormément actuellement.Le Lokomotiv au tour précèdent s'était imposé difficilement dans leur stade contre l'OGC Nice sur la plus petite des marges alors que les Aiglons avaient frapper 2 fois les montants. Cette fois la marche semble être trop haute pour eux, car l'arrière garde espagnole est nettement plus rigoureuse que celle des Niçois. Les Colchoneros vont gérer leur avantage acquis à l'aller pour valider leur ticket pour les quarts. Cette rencontre devrait être fermée et moins spectaculaire qu'à l'aller.