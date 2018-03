Pronostic Liverpool Watford : Analyse, prono et cotes du match de Premier League

Salah pour redonner le sourire aux Reds

Profitez d'un bonus EXCLUSIF de 120€ chez Unibet

Les bons plans pour parier avec un 1er pari remboursé de 100€ en CASH

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, vous pouvez profiter d'autres Bonus sur ce Liverpool - Watford :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Une défaite contre le voisin Mancunien est toujours un moment difficile pour les supporters des Reds. Ce samedi, Liverpool accueille Watford pour la 31ème journée de Premier League et à l’occasion de se faire pardonner en reprenant la 3ème place à Tottenham (engagé en FA Cup). Un succès serait précieux et permettrait aux Reds de prendre de l’avance sur Chelsea dans la dernière ligne droite du championnat. De son côté, Watford est bien installé en 10ème position et compte une marge conséquente de 9 points sur le premier relégable.Cette place, les coéquipiers d’Etienne Capoue la doivent à leur parcours à domicile car à l’extérieur ils n’ont plus connu la victoire depuis 9 matchs. La défense de Watford est fébrile (17ième de Premier League) et Liverpool compte sur Mohamed Salah pour la mettre à mal. L’Egyptien a manqué son match contre United et aura à cœur de se rattraper. Le meilleur buteur des Reds a marqué lors des 5 derniers matchs de son équipe à domicile en Premier League. Quand Salah va, Liverpool va… Les hommes de Klopp disposent de l’effectif pour s’imposer et comptent sur Salah pour débloquer la situation.- Vous bénéficiez d'un bonus de 120€ au lieu des 100€ habituels- Misez 100€ sur ce pari et gagnez(165€ du pari + 120€ de bonus)- Que votre pari soit gagnant ou perdant, vous recevez 120€ de paris gratuits pour miser !avec, dont un 1er pari remboursé de 190€, en rentrant le code "SOFOOT"avecavecavecen hommage à Robert Pirès, nouvel ambassadeur du siteavec, dont 60€ pour 20€ déposésavecavec