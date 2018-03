Pronostic Liverpool Porto : Analyse, prono et cotes du match de Ligue des Champions

Salah veut finir le travail

« Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Liverpool a réalisé une performance parfaite lors du match aller en s'imposant sur le score de 5 à 0 avec un triplé de Sadio Mané. Le Sénégalais forme avec Firmino et Salah le trio le plus performant d'Europe puisque à eux trois cette saison ils comptent plus de buts que certaines équipes dans différents championnats. A l'aller, ils avaient d'ailleurs trouvé tous les 3 le chemin des filets. Ce week-end en championnat, Mané et Salah ont marqué et ont permis à Liverpool de se classer deuxième de Premier League derrière l'intouchable Manchester City. Les hommes de Jurgen Klopp possèdent désormais 7 points d'avance sur Chelsea (5ième) et sont bien placés pour jouer de nouveau la LDC la saison prochaine.Porto arrive à Anfield avec un lourd déficit, si la qualification semble compromise les Portugais vont tenter de remporter ce match retour. Les joueurs de Conceicao sont en confiance et se sont imposés dans le choc de Liga NOS contre le Sporting (buts de Marcano et Brahimi).Ce match s'annonce très ouvert entre le talent offensif de Liverpool et une équipe de Porto qui voudra faire oublier le match aller. Salah devrait profiter avec sa vitesse des espaces libérées par la défense portugaise et continuer son incroyable série de buts (Salah a marqué sur ses 7 derniers matchs joués avec Liverpool)