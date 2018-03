Pronostic Liverpool Newcastle : Analyse, prono et cotes du match de Premier League

Salah l’arme fatale des Reds

L'une des meilleures opérations sur le marché des transferts a certainement été réalisé par Liverpool avec l'acquisition de l'Egyptien Mohamed Salah cet été. A l'heure où les montants des transferts ne cessent d'augmenter de manière déraisonnée, le club anglais a acheté pour moins de 50 millions d'euros un joueur de 25 ans qui a déjà inscrit 31 buts cette saison alors que nous sommes seulement début mars. Ce joueur a connu une progression régulière depuis ses débuts à Bâle jusqu'à ses exploits à Anfield. Sa seule erreur a été de signer avec le Chelsea de Mourinho qui ne lui a jamais fait confiance. Cette saison, l'attaquant de Liverpool s'épanouit sous les conseils et « hugs » de Jurgen Klopp. Avec Mané et Firmino, ils forment l'un des trios les plus craints d'Europe et actuellement le plus performant (66 buts). Leur entente lui permet d'exprimer tout son talent avec ses capacités de vitesse, dribble et de précision face au goal.Newcastle comme la plupart des équipes sait à quoi s'attendre mais le joueur égyptien a la capacité de se défaire des défenses et de se créer à chaque match des opportunités pour marquer. Salah a d'ailleurs inscrit au moins un but lors des 4 dernières journées. Contre les Magpies, Liverpool peut compter sur son attaquant égyptien pour déverrouiller la situation et permettre aux Reds de s'imposer.