Pronostic Liverpool Manchester City : jusqu'à 525€ à gagner sur l'affiche du Jour de l'An !

Liverpool si solide à Anfield

City a du mal chez les gros

L'OM avec Garcia sur le banc

Les compo probables :

Liverpool à domicile

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vainqueur de 8 de ses 10 matchs de la saison disputés à domicile (pour 2 nuls concédés face à Manchester United et Stoke City), Liverpool vient d'écraser Stoke City mardi en ayant pourtant été très tôt mené au score. Toujours aussi beaux à voir jouer, les Reds ont tout de même remporté 14 de leurs 17 dernières rencontres, un bilan tout à fait hallucinant. Mal récompensé la saison passée alors que Klopp était arrivé en octobre, Liverpool semble avoir encore passé un cran depuis la reprise.Mieux depuis 3 matchs (vainqueur de Watford, Arsenal et Hull City), Manchester City doit néanmoins appréhender ce déplacement à Anfield puisque les Citizens ont perdu quasiment tous leurs gros matchs à l'extérieur (Tottenham, Barcelone, Manchester United mais en League Cup, et même Leicester, 2 nuls chez le Celtic et sur la pelouse de Mönchengladbach) si ce n'est le derby à Old Trafford en championnat en septembre. Malgré le score final (3-0), la victoire obtenue sur la pelouse du promu et relégable Hull en début de semaine a encore mis du temps à se décider (premier but à la 72e sur penalty).Si Agüero va enfin faire son retour de suspension, Guardiola n'a toujours pas stabilisé sa défense, et la crainte de le voir revenir à trois centraux existe malgré les mauvais résultats obtenus dans ce système. La perte de Gündogan ces dernières semaines est aussi pénalisante malgré le retour en grâce de Yaya Touré En face, Liverpool est toujours privé de Coutinho mais Klopp a de la réserve devant pour former son trio avec les inamovibles Firmino et Sadio Mané, mais aussi Origi et Sturridge qui se battent pour la troisième place.Mignolet - Clyne, Lovren, Klavan (ou Matip), Milnet - Lallana, Henderson, Wijnaldum - Mané, Origi (ou Sturridge), Firmino.Bravo - Sagna, Otamendi, Stones, Kolarov - Yaya Touré, Fernandinho - Sterling, David Silva, De Bruyne - Agüero.Face à une équipe de Manchester City moins à l'aise à l'extérieur et pas rassurante en défense, Liverpool peut continuer sa folle série à domicile. Encaissant plus de buts quand Matip (incertain pour le match) n'est pas là, Liverpool peut encore vivre un match à buts. Cette affiche oppose d'ailleurs les deux meilleures attaques de Premier League. De belles cotes sont proposées pour une victoire des Reds avec des buts à la clef.