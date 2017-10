Pronostic Lille OM : 380€ à gagner sur le Bielsasico !

1

Lille est dans le dur

Une dynamique à entretenir pour l'OM

Lille et son 3-3-3-1

Les compo probables :

Marseille sur sa lancée

Lille affichait de grosses ambitions avant de débuter cette nouvelle saison mais se retrouve finalement 19ème de L1 avec seulement 6 points pris en 9 rencontres. Marcelo Bielsa peine à trouver les solutions pour inverser la tendance et les Dogues restent sur une mauvaise série de 8 matchs sans victoire en championnat (3 matchs nuls et 5 défaites). Le week-end dernier, ils ont concédé leur 3ème revers lors des 4 dernières journées en chutant sur la pelouse d'un autre club en souffrance, Rennes (0-1).Malgré les fortes critiques qui se sont abattues sur l'Olympique de Marseille en début de saison, les Phocéens sont actuellement 5èmes de Ligue 1. Depuis la défaite concédée à domicile contre Rennes (1-3), Rudy Garcia a su trouver les solutions en changeant notamment l'organisation tactique, passant d'un 4-3-3 à un 4-2-3-1 plus équilibré. Ces modifications ont porté leurs fruits, en attestent les 3 succès glanés lors des 5 dernières journées, pour 2 matchs nuls. Le week-end dernier, les partenaires de Steve Mandanda ont confirmé leurs belles dispositions actuelles en tenant en échec l'ogre parisien au stade Vélodrome (2-2), un nul concédé même sur un coup-franc de Cavani à la dernière minute.Pour cette rencontre, Lille sera privé du solide défenseur ivoirien Soumaoro. Avec seulement 6 buts inscrits jusqu'à maintenant en championnat, les hommes de Marcelo Bielsa présentent la 3ème plus mauvaise attaque de Ligue 1 et le départ de De Préville, qui marchait bien en début de saison, paraît incompréhensible. En face, le latéral gauche Amavi est suspendu et la capitaine Payet est incertain pour cette rencontre. Rudy Garcia devrait reconduire son solide milieu de terrain composé de Zambo-Anguissa et Luiz Gustavo.Maignan - Ié, Thiago Maia, Alonso - Bissouma, Mendes, Ballo - El Ghazi, Benzia, Araujo - Pépé.Mandanda - Sakai, Rami, Rolando, Evra - Anguissa, Luiz Gustavo - Ocampos, Thauvin, Njie - Mitroglou.Opposé à une formation lilloise en souffrance, Marseille a une belle opportunité de continuer à jouer les premiers rôles dans ce championnat. De retour à Lille où les supporters lui réservent toujours un accueil hostile, Florian Thauvin sera motivé à l'idée de se mettre en évidence. Buteur le week-end dernier face au PSG, l'ancien Bastiais pourrait récidiver ce dimanche d'autant qu'il sera directement opposé au latéral gauche Ballo Touré qui est loin de faire l'unanimité depuis le début de la saison. Une courte victoire des Marseillais, moins souverains à l'extérieur, est à tenter.