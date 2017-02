Pronostic Lille Angers : Analyse, prono et cotes du match de Ligue 1

0

Lille à domicile !

Le bon plan pour parier SANS RISQUE

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Battu sur ses deux derniers matchs (par Lorient qui va mieux et à Paris sur un but hors-jeu de Lucas), Lille va essayer de retrouver son bon rythme de janvier (invaincu et mois terminé par 2 victoires consécutives face à Nantes et Lyon). La réception d'Angers, qui a perdu 9 de ses 12 matchs en déplacement cette saison, est l'occasion parfaite. 18es de Ligue 1, les Angevins restent sur 5 défaites consécutives hors de leurs bases, dont un cinglant 4-0 concédé le week-end dernier au Stadium de Toulouse. Avec les automatismes qui arrivent au fur et à mesure (Lille a beaucoup recruté cet hiver), et le retour de quelques joueurs clefs ces derniers jours (Enyeama et Sliti notamment), le LOSC devrait rebondir ce samedi soir.► Si vous souhaitez parier sur ce Lille - Angers chez d'autres sites de paris sportifs, d'autres bonus vous sont offerts :avecqui vous offre en ce moment un premier pari remboursé de 90 + 20€ de bonus en exclu en rentrant le code "SOFOOT" lors de votre inscriptionavecqui vous offre en ce moment 120€ de paris gratuits, peu importe que votre premier pari soit gagnant ou perdant, en rentrant le code "SOFOOT" lors de votre inscription, dont 60€ pour seulement 20€ déposés, avecavecavec, pour un bonus total de 250€, avec, pour un bonus total de 170€ avec