Pronostic Leipzig Zenit Saint-Pétersourg : Analyse, prono et cotes du match de Ligue Europa

Leipzig en difficulté à domicile

Pariez sans risque sur ce Leipzig - Zenit avec votre 1er pari de 100€ remboursé en CASH offert chez Betclic et Winamax.

Si vous perdez, vous pouvez retirer votre remboursement de 100€ directement sur votre compte bancaire

Profitez d'un 1er pari remboursé EN CASH de 100€ chez Winamax

Vous pouvez même retirer votre remboursement de 100€ directement sur votre compte bancaire

Profitez d'un 1er pari remboursé EN CASH de 100€ chez Betclic

Vous pouvez même retirer votre remboursement de 100€ directement sur votre compte bancaire

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Cette saison, Leipzig ne s’est imposé qu’une seule fois à domicile en Coupe d’Europe (contre le FC Porto). En recevant le Napoli au tour précédent avec 2 buts d’avance, ils ont frôlé la correctionnelle et ont dû leur salut à leur excellente performance au San Paolo. Ce jeudi, les Allemands affrontent en huitièmes de finale le Zenit St-Petersbourg qui s’est qualifié aux dépens du Celtic Glasgow au tour précédent. L’équipe russe est rompue aux compétitions européennes et dispose de joueurs d’expérience comme Ivanovic et Criscito.Cette rencontre dans la Red Bull Arena s’annonce serrée entre des Allemands en difficulté à domicile (1 seule victoire sur ses 5 derniers matchs à la maison) et des Russes coriaces et expérimentés. Le Zenit, toujours très fort sur ses matchs de Coupe d'Europe, va vouloir profiter des problèmes de Leipzig dans leur stade pour repartir à Saint Petersbourg avec un bon résultat.1)- Vous obtenez un 1er pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€- Misez votre premier pari de 100€ sur ce pari et gagnez- Si vous perdez, vous êtes totalement remboursé de vos 100€- Vous obtenez égalementà miser sur le match de votre choix2)- Vous obtenez un 1er pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€- Misez votre premier pari de 100€ sur ce pari et gagnez- Si vous perdez, vous êtes totalement remboursé de vos 100€offert peu importe que votre 1er pari soit gagnant ou perdant avecavec, dont un 1er pari remboursé de 190€, en rentrant le code "SOFOOT"avecavecavecen hommage à Robert Pirès, nouvel ambassadeur du siteavec, dont 60€ pour 20€ déposésavecavecavec