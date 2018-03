Pronostic Leicester Chelsea : Analyse, prono et cotes du quart de finale de FA Cup

Chelsea à la relance

Pariez sans risque sur ce Leicester - Chelsea avec votre 1er pari de 100€ remboursé en CASH offert chez Betclic et Winamax.

Si vous perdez, vous pouvez retirer votre remboursement de 100€ directement sur votre compte bancaire

Pariez sans risque sur ce Leicester - Chelsea avec votre 1er pari de 100€ remboursé en CASH offert chez Betclic et Winamax.

Si vous perdez, vous pouvez retirer votre remboursement de 100€ directement sur votre compte bancaire

Profitez d'un 1er pari remboursé EN CASH de 100€ chez Winamax

Vous pouvez même retirer votre remboursement de 100€ directement sur votre compte bancaire

Profitez d'un 1er pari remboursé EN CASH de 100€ chez Betclic

Vous pouvez même retirer votre remboursement de 100€ directement sur votre compte bancaire

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Malgré une prestation pleine de panache au Camp Nou, les espoirs de qualification des joueurs d’Antonio Conte ont été ruinés par Lionel Messi. Le quart de finale de FA Cup arrive à point nommé pour évacuer les frustrations de cette défaite. Les Blues se déplacent chez les Foxes avec pour ambition de pratiquer le football plaisant entrevu à Barcelone. Antonio Conte connu pour des tactiques prudentes, a surpris au Camp Nou où son équipe a su bien tenir le ballon mais a pêché dans la finition. Le coach italien va certainement apporter de la fraîcheur à son équipe, et Morata, Pedro, Cahill ont de grandes chances de commencer le match.Cette saison, les Blues sont déjà venus s’imposer en Premier League au King Power Stadium de Leicester 2-1 (buts de Morata et Kanté). Claude Puel, le nouvel entraîneur des Foxes a su relancer ses joueurs après un mauvais début de saison, depuis décembre Leicester n’a plus perdu sur sa pelouse mais reste sur 2 nuls décevants contre des formations à leur portée (Bournemouth et Stoke). Le club de Leicester n’a plus atteint le dernier carré de la compétition depuis 1982, et les Blues semblent un cran au-dessus niveau talent.1)- Vous obtenez un 1er pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€- Misez votre premier pari de 100€ sur ce pari et gagnez- Si vous perdez, vous êtes totalement remboursé de vos 100€2)- Vous obtenez un 1er pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€- Misez votre premier pari de 100€ sur ce pari et gagnez- Si vous perdez, vous êtes totalement remboursé de vos 100€offert peu importe que votre 1er pari soit gagnant ou perdant avecavec, dont un 1er pari remboursé de 190€, en rentrant le code "SOFOOT"avecavecavecen hommage à Robert Pirès, nouvel ambassadeur du siteavec, dont 60€ pour 20€ déposésavecavecavec