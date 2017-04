Pronostic Leicester Atlético Madrid : Analyse, prono et cotes du quart retour de Ligue des Champions

0

L'Atlético comme à l'aller

Vainqueur sans encaisser de but la semaine passée au Vicente Calderon (1-0), l'Atlético devrait aborder ce match retour de la même manière, avec sérieux et une grosse rigueur défensive. Cette fois en revanche, Diego Simeone va récupérer Kevin Gameiro qui pourrait être aligné d'entrée après avoir été laissé au repos ces derniers jours. Face à une équipe de Leicester qui va être beaucoup plus offensive qu'à l'aller, l'Atlético aura des opportunités de contre, comme l'avait eu Séville au tour précédent. Excellents lorsqu'ils peuvent profiter de la profondeur et d'espaces, Gameiro et Griezmann sont plus adroits devant le but que les Sévillans, et ils bénéficieront des incertitudes concernant la défense centrale anglaise. Alors que l'inamovible Huth (ex-Chelsea) est suspendu, le capitaine Morgan et la recrue Benalouane sont incertains. A l'expérience, l'Atlético peut encore s'imposer face à Leicester.