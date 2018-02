Pronostic Lazio Milan AC : Analyse, prono et cotes de la demi-finale de Coupe d'Italie

La Lazio veut sa finale

Ce mercredi, la Lazio accueille le Milan AC pour la demi-finale retour de la Coupe d'Italie alors qu'à l'aller les 2 équipes n'étaient pas parvenues à se départager (0 à 0). Pour se qualifier, la tâche est claire côté laziale, il suffit d'une victoire. Ces 2 équipes sont dans une bonne forme, le Milan AC reste sur 12 matchs sans défaite et sur 5 victoires consécutives, dont la dernière à Rome contre l'AS Roma. L'arrivée de Gattuso à la tête de la formation lombarde a transfiguré le Milan. Le technicien italien a dans un premier temps solidifié sa défense et a ensuite demandé à ses joueurs offensifs d'être plus efficaces. En Serie A, pour le match retour entre ces 2 équipes, l'équipe milanaise s'était imposée sur le score de 2 à 1 à San Siro mais la rencontre avait été suivie d'une polémique suite au but de Cutrone (contrôle de la main avant son but).La Lazio, suite à cette défaite, a connu une mauvaise passe de 4 matchs sans victoire mais depuis ils se sont relancés, et de quelle façon ! Les joueurs de Simone Inzaghi pratiquent un football offensif symbolisé par 2 hommes : Ciro Immobile (6 buts en 3 matchs) et Milinkovic-Savic qui n'en finit pas de faire saliver les cadors européens. La Lazio réalise une excellente saison et va tout faire dans son stade (seulement 3 défaites à domicile cette saison) pour venir à bout du Milan AC. En début de saison, les Laziale avaient battu le Milan 4-1 à l'Olimpico et il faut rappeler que la Lazio a une histoire particulière avec la Coupe d'Italie (6 fois vainqueurs et 3 fois finaliste) surtout lors des dernières années (5 victoires depuis 1998 et 2 finales en 2015 et 2017)