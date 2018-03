Pronostic Lazio Juventus : Analyse, prono et cotes de l'affiche de Serie A

La défense de fer de la Juve

Pariez sans risque sur ce Lazio Rome - Juventus avec votre 1er pari de 100€ remboursé en CASH offert chez Betclic et Winamax.

Si vous perdez, vous pouvez retirer votre remboursement de 100€ directement sur votre compte bancaire

Profitez d'un 1er pari remboursé EN CASH de 100€ chez Winamax

Vous pouvez même retirer votre remboursement de 100€ directement sur votre compte bancaire

Profitez d'un 1er pari remboursé EN CASH de 100€ chez Betclic

Vous pouvez même retirer votre remboursement de 100€ directement sur votre compte bancaire

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Avant le match retour contre Tottenham en Ligue des Champions, la Juventus de Turin a un difficile déplacement à Rome pour affronter la Lazio. Lors du match aller, les joueurs de Simone Inzaghi avaient créé la surprise en s’imposant dans le Piémont. Les Bianconeri, au coude à coude avec le Napoli dans la lutte pour le Scudetto, doivent s’imposer pour ne pas voir le leader de Serie A s’échapper. Lors des gros matchs de Serie A à l’extérieur, Max Allegri s’appuie tout d’abord sur une défense solide et sa formation profite ensuite des opportunités laissées par l’adversaire. Ce schéma de jeu leur avait parfaitement réussi lors de leur rencontre au San Paolo contre le Napoli ou encore cette semaine contre l’Atalanta en demi-finale de coupe d’Italie. De plus, la Juventus réussit plutôt bien chez la Lazio ces dernières années. Lors des 10 derniers matchs au Stade Olimpico contre la Lazio, la Juventus s’est imposée 8 fois et a gardé 8 fois sa cage inviolée.Le point fort de la Lazio est son attaque avec l’actuel meilleur buteur de Serie A, Ciro Immobile. L’avant-centre sera la principale menace pour la Juventus et nul doute que Chiellini, Benatia et Barzagli vont le surveiller de très près. Ce fut d’ailleurs le cas lors du match de coupe contre le Milan AC, équipe qui, comme la Juventus, s’appuie sur la défense et la récupération. Face aux Milanais, Immobile et les attaquants laziale ont éprouvé beaucoup de difficultés dans l’animation offensive. Dans ce match, les hommes d’Inzaghi ont paru émoussé avec l’enchaînement des rencontres (Serie A, Coupe d’Italie et Europa League), et le technicien romain dispose d’un effectif moins fourni que son compère piémontais. A noter aussi que Juventus n'a pas concédé le moindre but en 2018 contre les équipes italiennes.1)- Vous obtenez un 1er pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€- Misez votre premier pari de 100€ sur ce pari et gagnez- Si vous perdez, vous êtes totalement remboursé de vos 100€- Vous obtenez égalementà miser sur le match de votre choix2)- Vous obtenez un 1er pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€- Misez votre premier pari de 100€ sur ce pari et gagnez- Si vous perdez, vous êtes totalement remboursé de vos 100€offert peu importe que votre 1er pari soit gagnant ou perdant avecavec, dont un 1er pari remboursé de 190€, en rentrant le code "SOFOOT"avecavecavecen hommage à Robert Pirès, nouvel ambassadeur du siteavec, dont 60€ pour 20€ déposésavecavecavec