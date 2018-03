Pronostic Lazio Dynamo Kiev : Analyse, prono et cotes de l'affiche de Ligue Europa

Solide Lazio

La Lazio s'est inclinée ce dimanche contre la Juventus à la 90ème minute sur un but de Paolo Dybala sur l'unique tir cadré des Bianconeri. Offensivement, les Laziale sont dépendants d'Immobile meilleur buteur du club et aussi auteur de plusieurs passes décisives. Dans un match aller, il est important de faire la différence et de ne pas encaisser de buts car un but marqué à l'extérieur permet tous les espoirs au retour. Depuis quelques matchs, les hommes de Simone Inzaghi éprouvent des difficultés à marquer et à se créer des opportunités. Par contre, ils sont plutôt costauds défensivement (aucun but encaissé contre le Milan et Sassuolo, et un but au bout du temps réglementaire contre la Juve). La Lazio a été capable de résister presque tout le match à des attaquants d'envergure internationale comme Dybala, Mandzukic et Douglas Costa. Les défenseurs Romains devront être particulièrement vigilants au principal danger ukrainien représenté par le Brésilien Moraes, leur meilleur buteur en EL. Au tour précédent, le Dynamo de Kiev s'est qualifié laborieusement à la faveur de leur but marqué à l'extérieur (1-1 à Athènes et match nul et vierge au retour).