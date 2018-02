Pronostic Las Palmas Barcelone : Analyse, prono et cotes du match de Liga

Les Canaries, terrain de chasse du Barca

Las Palmas, 18ème de la Liga reçoit le leader invaincu, le FC Barcelone. Ce déplacement dans la capitale de Grande Canarie, une des îles Canaries (précision géographique destinée à Oussama Tannane, qui a découvert à la signature de son contrat que Las Palmas était sur une île) est très apprécié par les Blaugranas. Ils sont invaincus depuis 13 rencontres contre les joueurs insulaires et ont même remporté leurs 5 derniers face à face. Seule ombre au tableau, Leo Messi n'a jamais marqué sur le terrain de Las Palmas. Il s'agit du seul stade de Liga où le génial argentin n'a encore jamais trouvé le chemin des filets, mais c'était également le cas jusqu'à mardi dernier face aux Blues de Chelsea.Les joueurs des Canaries ne sont qu'à un point de Levante premier non relégable. Ils ont récemment battu Valence et Malaga (total de 4 victoires dans leur stade cette saison) et se sont relancés dans la course au maintien. Affronter le Barca arrive au pire des moments pour les hommes de Paco Jemez, d'autant plus que le coach de Las Palmas n'a jamais battu les Catalans en 8 rencontres (lorsqu'il entraînait le Rayo Vallecano).Les hommes de Valverde devraient logiquement s'imposer pour se mettre dans d'excellentes dispositions avant le choc de dimanche contre l'Atletico. Une fois le score en leur faveur, le Barca devrait gérer son match et s'économiser. Cette saison, seulement 2 fois, les supporters de Las Palmas ont assisté à une rencontre avec plus de 4 buts. La statistique est la même pour le FC Barcelone en déplacement, car les Catalans s'imposent régulièrement en étant solide défensivement.