Pronostic Juventus Udinese : Analyse, prono et cotes du match de Serie A

La Juventus sur la lancée de son exploit de Wembley

Au stade Olympique de Rome samedi dernier, pendant 90 minutes la Juventus a balbutié son football, avec aucun tir cadré jusqu'à la 93ème minute et finalement la frappe victorieuse de Dybala. Ce mercredi à Wembley, les Bianconeri ont été largement dominés pendant 60 minutes et menés 1 à 0 par les Spurs, puis en 3 minutes Higuain et Dybala ont inscrit les buts qui ont envoyé la Vieille Dame en quart de la Ligue des Champions. Ces deux matchs sont le reflet de l'état d'esprit de la Juventus, de croire que tout est toujours possible et de finir par l'emporter. En championnat, le Napoli réussit un parcours incroyable qui aurait certainement fait baisser pavillon à beaucoup d'équipes, mais pas à la Juve.Ce dimanche elle affronte l'Udinese, onzième et qui compte une seule victoire lors des 8 derniers matchs. De son côté, les hommes d'Allegri ont pris tous les points possibles depuis décembre et un nul contre l'Inter. Redevenue très solide après avoir pris davantage de buts en début de saison, la Vieille Dame s'est appuyée sur sa défense composée de joueurs d'expérience : Chiellini, Barzagli et Buffon. Lors des 12 derniers matchs de Serie A, ils ont réalisé 11 clean sheets. Ce dimanche dans leur stade, les joueurs de la Juventus sont dans l'obligation de gagner et ils vont sans doute une nouvelle fois garder leur cage inviolée.