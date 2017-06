Pronostic Juve Real : 500€ à gagner sur la finale de C1 !

La Juventus a (encore) tout gagné

Le Real moins serein que la Juve

Un combat tactique

Les compo probables :

La Juve logiquement

Comme en 2015 et 2016, la Juve a remporté un nouveau doublé coupe-championnat en Italie, signant ainsi un 6e titre consécutif en Serie A. Par rapport à sa défaite face au Barça en finale de la Champions League il y a deux ans, la Vieille Dame semble cette fois bien plus costaud, plus encore depuis son changement de système tactique en 4-2-3-1 intervenu début 2017. Toujours aussi dominatrice en Italie, la Juventus a été impressionnante de maîtrise en Ligue des Champions cette saison avec notamment un niveau de solidité incroyable affiché face au Barça et contre Monaco en quart et en demi-finale.Même si le Real a enfin récupéré le titre en Liga après quatre ans de disette, le club madrilène a semblé moins serein que son adversaire du soir. En gros danger en quart de finale face au Bayern (qualification grâce à un arbitrage favorable) puis bousculé au retour de sa demi-finale par un gros début de match de l'Atlético, le Real a souvent été fébrile défensivement cette saison. Les Merengue n'ont d'ailleurs garder leur cage inviolée qu'à 3 reprises sur leurs 14 derniers matchs.Comme il l'a fait face à Monaco et contre la Lazio en finale de Coupe d'Italie, Allegri va sans doute repositionner Dani Alves ailier droit (à la place de Cuadrado), avec Barzagli derrière lui pour pouvoir canaliser les montées de Marcelo, dans un 4-2-3-1 qui se transforme en 5-2-2-1 à la perte du ballon. Du côté du Real, Zidane devrait poursuivre sur son nouveau 4-3-1-2 avec Isco en électron libre derrière Cristiano et Benzema. De retour de blessure, Gareth Bale devrait débuter sur le banc et rentrer en cours de jeu. A noter que Carvajal pourrait retrouver son poste de latéral droit, après avoir été blessé face à l'Atlético.Buffon - Barzagli, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro - Pjanic, Khedira (ou Marchisio) - Dani Alves, Dybala, Mandzukic - Higuain.Navas - Carvajal, Varane, Sergio Ramos, Marcelo - Modric, Casemiro, Kroos - Isco - Cristiano, Benzema.Excellent offensivement, le Real va cette fois être confronté à la meilleure arrière-garde d'Europe qui a su garder sa cage inviolée face au Barça, et presque face à Monaco (1 seul but encaissé sur les confrontations aller-retour), deux des meilleures attaques du continent. Face à une Juve si solide, ce sera cette fois compliqué pour le Real de marquer un but de plus qu'un adversaire scorant beaucoup cette saison. Enorme depuis que la Juve a lâché son 4-4-2, Dybala a marqué sur les deux derniers matchs de la Vieille Dame et peut éclabousser cette finale de son talent.