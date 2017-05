Juve Monaco : jusqu'à 1500€ à gagner sur l'affiche de C1

0

La Juve quasiment imperméable

Monaco n'a que peu d'espoirs

Khedira de retour

Les compo probables :

La Juve toujours gestionnaire

Seulement pris à défaut deux fois cette saison en Ligue des Champions (1 but concédé face à Séville et contre Lyon), la Juve a vraisemblablement la meilleure équipe d'Europe, la seule en tout cas qui est parvenue à garder sa cagne inviolée au Louis II sur l'exercice 2016/2017. La Vieille Dame avait déjà réaliser l'exploit au tour précédent d'empêcher la MSN barcelonaise de faire trembler les filets à l'aller comme au retour.Même si l'ASM a réalisé des choses exceptionnelles cette saison en Ligue des Champions, les occasions ratées en début de match la semaine passée au Louis II semblent avoir sonner le glas des espérances monégasques dans la compétition. Incapable de marquer à domicile, l'ASM aura sans doute encore plus de mal à se libérer dans l'ambiance du Juventus Stadium, et devrait se contenter d'un titre en Ligue 1, véritable objectif de fin de saison des hommes de Jardim.Alors que Monaco a quasiment aligné son équipe-type samedi soir à Nancy pour garder Paris à distance en tête de L1, la Juve a largement fait tourner dans le derby face au Torino, fort d'un nouveau titre de champion quasiment acquis en Italie. Excellente au match aller, l'arrière-garde a été laissé au repos quasiment dans son intégralité (Buffon, Chiellini, Barzagli, Alex Sandro et Dani Alves étaient sur le banc au coup d'envoi). Comme la semaine passée, le choix de mettre Barzagli et Alves sur le côté droit pourrait être pris pour contrer le côté fort de l'ASM. Avec Khedira de retour de suspension, la Juve sera au complet, ce qui sera aussi le cas de Monaco si Mendy revient.Buffon - Barzagli, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro - Pjanic, Khedira - Dani Alves, Dybala, Mandzukic - Higuain.Subasic - Sidibé, Glik, Jemerson, Mendy (ou Dirar) - Bernardo Silva, Fabinho, Bakayoko, Lemar - Mbappé, Falcao.Avec une grosse solidité, la Juve a toujours su assurer sa qualification dès le match aller sur les tours à élimination directe de cette Champions League (victoire 2-0 à Porto, leçon de réalisme 3-0 donnée au Barça à Turin). Comme souvent, la Vieille Dame s'est ensuite contenter de gérer au retour, se contentant de défendre au Camp Nou (0-0 à Barcelone) et d'un petit succès 1-0 (but sur penalty) face à un Porto pas au niveau. Comme face au Barça, la Juve pourrait se contenter de gêner les Monégasques et de se contenter d'un nul, avec la possibilité d'un nouveau 0-0.