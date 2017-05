Pronostic Juventus Lazio Rome : Analyse, prono et cotes de la finale de Coupe d'Italie

La Juve pour un nouveau doublé !

Les autres bons plans pour parier avec un 1er pari remboursé de 100€ en CASH

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

A une victoire de décrocher un 33ème Scudetto et qualifiée pour la finale de la Champions League, la Juve semble partie pour tout gagner cette saison. Et cette chasse aux trophées passe d’abord par une victoire en finale de la coupe d’Italie ce mercredi soir face à la Lazio. Les joueurs de Massimiliano Allegri ont des raisons d’y croire. Les Bianconeri ont en effet remporté les 9 dernières confrontations les opposant au club de la capitale. Cette saison, les partenaires de Gonzalo Higuain se sont imposés à Rome en championnat (0-1) puis également au retour à Turin (2-0). Hormis leur récente défaite face à l’AS Rome (3-1) le week-end dernier avec une équipe largement remaniée, les Turinois sont pratiquement irrésistibles. Ils ont notamment éliminés 2 des meilleures attaques d’Europe en C1, Barcelone et l’AS Monaco, n’encaissant qu’un seul but lors de ces 4 matchs. Face à une Lazio irrégulière ces derniers temps, la Juventus devrait donc pouvoir s’imposer et décrocher la 12ème coupe d’Italie de son histoire, et enchaîner un 3e doublé consécutif en Italie.avecqui vous offre en ce moment un premier pari remboursé de 90 + 20€ de bonus en exclu en rentrant le code "SOFOOT" lors de votre inscriptionavecqui vous offre en ce moment 120€ de paris gratuits, peu importe que votre premier pari soit gagnant ou perdant, en rentrant le code "SOFOOT" lors de votre inscription, dont 60€ pour seulement 20€ déposés, avecavecavec, pour un bonus total de 250€, avecavecavec