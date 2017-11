Pronostic Juve Barça : 365€ à gagner sur l'affiche de C1 !

Profitez d'un bonus EXCLUSIF de 120€ chez Unibet

Une 1ère place à défendre pour le Barca

La Juventus moins fringante que les saisons précédentes

Pas de nouvelles absences pour les 2 équipes

Les compo probables :

Le Barça peut encore le faire

Mis à part leur SuperCoupe d'Espagne ratée (double défaite face au Real), le Barça fait un début de saison quasi-parfait avec une 1ere place en Liga (avec un superbe bilan de 11 victoires et 1 match nul) et également une place en tête de son groupe de C1. Néanmoins, le match nul concédé chez l'Olympiakos lors de la dernière journée va obliger les Blaugrana à faire un résultat au Juventus Stadium pour s'adjuger la 1ère place du groupe D.Lourdement défaite à l'aller au Camp Nou (3-0), la Juventus semble moins sereine cette saison que la précédente, comme en témoigne l'accroc subi lors de la dernière journée de C1 sur la pelouse du Sporting (1-1). Dominateurs ces dernières années en Serie A, les Bianconeri apparaissent également moins souverains cette saison au niveau national et se classent au 3ème rang du classement avec 4 unités de retard sur le leader Naples. Le week-end dernier, les partenaires de Gigi Buffon ont été dominés sur la pelouse de la Sampdoria (2-3), enregistrant leur 4e défaite de la saison.Pour cette rencontre, le FC Barcelone est toujours privé d'Ousmane Dembélé et du héros de la remontada, Sergi Roberto. La bonne nouvelle côté catalan est que Suarez, moins bien cette saison, a marqué un doublé samedi à Leganes et a dû reprendre confiance. De son côté, la Juventus Turin aura son 11 de départ au complet, à l'exception de Lichtsteiner encore une fois étrangement évincé de la liste des joueurs pouvant jouer la phase de poules de Ligue des Champions.: Buffon - Barzagli, Chielini, Rugani, Alex Sandro - Pjanic, Matuidi - Douglas Costa, Dybala, Mandzukic - Higuain.: Ter Stegen - Semedo, Piqué, Umtiti, Jordi Alba - Sergio Busquets, Iniesta, Rakitic - Messi, Suarez, Paco Alcacer.Encore plus depuis le départ de Neymar l'été dernier, Léo Messi porte le Barça en ce début de saison et il est actuellement le meilleur buteur de la Liga avec 12 réalisations. Excellent à l'aller et auteur d'un doublé, la "Pulga" peut à nouveau s'illustrer et faire gagner le Barça. En ballottage très favorable dans ce groupe D, les Catalans peuvent se contenter d'un match nul ce mercredi soir mais ils n'hésiteront pas à l'emporter s'ils le peuvent face à une Vieille Dame toujours dangereuse offensivement mais moins sereine derrière depuis le départ cet été de Bonucci. Le pari "Match nul ou Barça & Les 2 équipes marquent" permet d'assurer pour ceux voyant le nul possible.