Pronostic Juventus Atalanta : Analyse, prono et cotes de la demi-finale de Coupe d'Italie

Finale en vue pour laJuve

Si la neige a empêché l'affrontement entre ces 2 équipes dimanche dernier dans le cadre de la Serie A, Juventus et Atalanta se retrouvent ce mercredi soir pour obtenir une place en finale de la coupe d'Italie. Les Turinois ont fait la moitié du chemin en s'imposant à Bergame sur le score de 1 à 0 avec un but d'Higuain. Lors de cette rencontre, les Bergamasques ont laissé passer l'opportunité d'égaliser en manquant un penalty par l'intermédiaire de Gomez, du moins parfaitement stoppé par l'inusable Gianluigi Buffon.L'Atalanta vient de se faire éliminer par Dortmund en Europa League en encaissant un but dans les dernières minutes. Bergame a toujours l'espoir de renverser la Vieille Dame, mais celle-ci n'a plus pris de but face à une équipe italienne en 2017. Toujours aux rendez-vous des titres nationaux, les Bianconeri savent gérer un avantage et vont vouloir se mettre à l'abri pour avoir un match plus simple et préparer au mieux le choc face à la Lazio de dimanche.