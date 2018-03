Pronostic Juventus Atalanta : Analyse, prono et cotes de l'affiche de Serie A

Buffon et Szczesny ne lâchent rien !

La Juve a repris ce week-end la tête du Calcio et compte désormais 1 point d'avance sur le Napoli. La réception de l'Atalanta en match de retard peut lui permettre de se détacher, ce match ayant été reporté suite aux fortes chutes de neige qui étaient tombées sur Turin. Les 2 formations se connaissent très bien puisqu'elles se sont déjà affrontées 3 fois. Lors de leur premier face à face en championnat, Bergamasques et Turinois n'avaient pu se départager (2-2). En coupe d'Italie, la Juve s'était imposée dans les 2 manches sur le même score de 1 à 0. A l'approche du money time, les Bianconeri réalisent d'excellentes performances à l'image de celle réalisée à Wembley où les joueurs d'Allegri ont renversé Tottenham.Ce week-end en championnat, la Vieille Dame est venue à bout de l'Udinese. Depuis trois matchs, un joueur se distingue en particulier, le numéro 10 turinois Paulo Dybala auteur de 4 buts en 3 matchs depuis son retour de blessure. L'argentin sera la menace principale pour les joueurs de l'Atalanta. Papu Gomez et ses partenaires connaissent le danger représenté par Dybala mais savent aussi qu'il est actuellement très difficile de marquer un but à Buffon ou à Szczesny (difficile de dire qui sera titularisé). La Vieille Dame reste sur 8 "clean sheets" en Serie A, parfois avec l'international italien et parfois avec l'ancien gardien de la Roma. Les joueurs d'Allegri vont vouloir s'imposer pour prendre le large et accentuer la pression sur le Napoli.