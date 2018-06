Pronostic Japon Sénégal : Analyse, prono et cotes du match de la Coupe du monde 2018

Le Sénégal dans les pas de 2002

Dans une poule H très homogène, le Sénégal a su tirer son épingle du jeu lors du premier match en dominant la Pologne de Lewandowski (succès 2-1). Cette victoire ne souffre d'aucune contestation tant les Lions de la Teranga ont dominé la rencontre. Sadio Mané et ses coéquipiers ont marqué un but dans chaque mi-temps et n'ont été réellement inquiétés par les Polonais que dans les 5 dernières minutes suite au but de Krychowiak. Offensivement, les Sénégalais disposent de plusieurs éléments capables de faire la différence (Niang, Konaté, Diouf, Sarr, Sakho) . Sadio Mané, auteur d'une exceptionnelle saison avec Liverpool, est quant à lui assuré de disputer tous les matchs.A l'image du Sénégal, le Japon n'était pas favori de son 1er match, disputé contre la Colombie. Mais les Nippons ont bénéficié au bout de 3 minutes d'un penalty et d'une supériorité numérique à la suite d'une main de Carlos Sanchez dans la surface. Logiquement, la Colombie est parvenue à égaliser en faisant très bonne impression à 10 contre 11. Si lesont concédé un second but en deuxième période sur corner, les Japonais ont globalement déçu. Avant d'entamer le Mondial, la sélection japonaise a connu de nombreuses turbulences avec le limogeage de Vahid Halihodzic. Plus convaincant dans le jeu, le Sénégal semble être supérieur et a les moyens de s'imposer dans cette rencontre qui devrait être riche en buts comme les deux premiers matchs de cette poule.