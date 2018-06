Pronostic Japon Pologne : Analyse, prono et cotes du match de la Coupe du monde 2018

Un nul suffit aux Japonais !

Dans cette poule H très homogène, il aura fallu attendre la dernière journée pour connaître les deux formations qualifiées en huitièmes. Au départ de ce Mondial, la Pologne semblait favorite de ce groupe avec la Colombie, mais les Polonais sont déjà éliminés. Battue par le Sénégal en ouverture (2-1), la Pologne a craqué en 2nde mi-temps contre la Colombie (3-0). Ce dernier match lui donne tout de même l'opportunité de terminer sur une belle note devant les nombreux supporters venus les soutenir. A l'inverse, le Japon ne semblait pas capable de viser les 2 premières places vu le licenciement de son coach Vahid Halilodzic juste avant la compétition. Sur le premier match, les Nippons ont su parfaitement profiter de leur supériorité numérique pour triompher des Colombiens mais sans faire grosse impression en étant à 11 contre 10 tout le match (2-1). Ensuite, Nagatomo et ses partenaires ont été essentiellement dans la réaction face aux Lions de la Teranga (match nul 2-2). Menés deux fois au score, ils ont à chaque fois égalisé sur des boulettes de l'arrière-garde sénégalaise. Ce jeudi, un nul est suffisant aux Japonais pour atteindre les huitièmes. Ils vont donc bien veiller à défendre puis ils vont placer des contre-attaques avec notamment Inui, très bon depuis le début du Mondial (buteur face au Sénégal et auteur d'un doublé face au Paraguay pour son dernier match de préparation).Les Japonais ont marqué 4 fois en 2 matchs et ils possèdent en plus un "supersub" en la personne de l'ancien ailier milanais Keisuke Honda qui a été décisif lors des deux matchs (passeur décisif contre la Colombie et auteur du but égalisateur face au Sénégal). Le joueur de Pachuca a désormais marqué dans 3 coupes du Monde. Si l'efficacité offensive est un point fort de cette équipe, la défense japonaise laisse à désirer. Kawashima, le portier du FC Metz, n'est pas irréprochable, et sa défense est souvent prise à défaut par la vitesse des attaquants adverses. La Pologne pourrait en profiter et Lewandowski marquer son 1er but dans un Mondial. Souvent moins bon dans les matchs importants, l'avant-centre du Bayern est par contre efficace lors des rendez-vous moins décisifs. Entre une formation polonaise désireuse de terminer positivement son triste mondial et une équipe japonaise à la recherche d'un point, cette rencontre pourrait voir les deux formations se contenter d'un nul.