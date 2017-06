Pronostic Italie Uruguay : Analyse, prono et cotes du match amical

La Squadra Azzura à Nizza !

Après un bon Euro au cours duquel elle aura éliminé le tenant du titre espagnol avant de chuter au tirs aux buts face à la Mannschaft, l'Italie a bien démarré ses qualifications pour le Mondial 2018. Les hommes de Giampiero Ventura occupent en effet la première place de leur groupe de qualifications, à égalité avec l'Espagne. Ils ont remporté 4 de leurs 5 matchs, ne concédant qu'un nul contre la Roja justement. De plus, la Squadra Azzurra n'a plus perdu depuis sa défaite en Amical contre les Bleus en Septembre dernier. Lors de ses dernières rencontres, elle a disposé de l'Albanie (2-0), des Pays-Bas (1-2) et enfin de la très faible équipe de Saint Marin (8-0). La dynamique est donc très bonne pour les partenaires de Gianluigi Buffon, tout le contraire de celle de la Céleste. Et pour cause, les Urugayens n'ont gagné qu'un seul de leurs 5 derniers matchs. C'était contre l'Equateur en novembre dernier. Depuis, ils restent sur 4 défaites de rang : au Chili (3-1), face au Brésil (1-4), au Pérou (2-1) et enfin en Irlande en amical le weekend dernier (3-1). Le sélectionneur urugayen, Oscar Washington Tabarez, sera en plus privé de nombreux cadres puisque Godin, Suarez et Cavani sont tous bloqués à l'infirmerie. Compte tenu de ses difficultés actuelles et de ses nombreuses absences, l'Uruguay ne devrait pas résister à une sélection Italienne en pleine confiance et qui joue à Nice, soit quasiment à domicile.