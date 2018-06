Pronostic Islande Croatie : Analyse, prono et cotes du match de la Coupe du monde 2018

Des Vikings accrocheurs mais inoffensifs

Dans ce groupe D relevé, la Croatie a réussi à se qualifier dès le second match. La bande à Modric a tout d’abord battu le Nigeria (2-0) lors de leur entrée en matière, avant de terrasser l’Argentine de Messi (3-0). Lors de ces deux rencontres, Lukas Modric a été époustouflant, inscrivant même un superbe but superbe contre les sud-américains. Pour ce dernier match de poule, leur sélectionneur devrait effectuer un turnover car la Croatie est quasiment certaine de terminer en tête du fait de son goal-average avantageux. Le banc croate regorge de talents comme Kovacic, Pjaca ou Kramaric, auxquels Zlatko Dalic devrait donner du temps de jeu pour la suite de la compétition. Au contraire, les cadres Modric, Rakitic, Lovren et Subasic devraient être sur le banc.Après avoir idéalement lancé son Mondial avec un match nul contre l’Argentine (1-1), l'Islande s'est inclinée sèchement contre le Nigeria (2-0). Joueur d'Everton, l'emblématique Sigurdsson a totalement manqué un penalty qui aurait permis aux siens de revenir dans le match. Si leur parcours en éliminatoires fut très bon, les Islandais restent désormais sur 6 matchs sans victoires. Pour espérer se qualifier, les Vikings vont devoir s’enhardir et attaquer pour tromper une défense qui n’a pas pris le moindre but depuis le début du Mondial. Problème, les Islandais sont bien plus solides derrière qu'efficaces devant. Entre une équipe d'Islande limitée et une équipe B de la Croatie qui pourra se satisfaire d'un match nul, cette rencontre devrait voir les deux équipes se neutraliser.- Vous avez le droit à un premier pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 120€- Misez votre premier pari de 120€ sur ce pari et gagnez- Si vous perdez, vous êtes totalement remboursé de vos 120€- Vous obtenez un 1er pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 200€- Misez votre premier pari de 200€ sur ce pari et gagnez- Si vous perdez, vous êtes totalement remboursé de vos 200€- Vous avez le droit à un remboursement de 150€ EN ARGENT RÉEL sur vos 2 premiers paris (80% de la mise)- Misez votre premier pari de 125€ sur ce pari et gagnez- Si vous perdez, vous êtes remboursé de 100€- Vous avez encore le droit encore à 50€ de remboursement sur votre 2e parioffert peu importe que votre 1er pari soit gagnant ou perdant avecavec, dont un 1er pari remboursé de 290€, en rentrant le code "SOFOOT"avecavec, dont 60€ pour 20€ déposésavecavecavecavecPour lire une analyse encore plus détaillée, rendez-vous sur leréalisé par la référence RueDesJoueurs, partenaire paris sportifs de So Foot.