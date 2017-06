Pronostic Irlande Autriche : Analyse, prono et cotes du match des éliminatoires pour la Coupe du Monde 2018

L'Irlande devant son public !

Invaincue dans ces éliminatoires pour la prochaine coupe de monde, l'Irlande est co-leader de son groupe avec la Serbie. Avec 3 victoires et 2 matchs nuls, elle a accumulé 11 points mais n'occupe pas la première place en raison d'une différence de buts inférieure, et a donc besoin de faire le max de points ce dimanche face à une équipe chez qui l'Irlande était allé s'imposer (0-1) au match aller à Vienne. Cette défaite a coûté d'ailleurs très chère aux Autrichiens puisqu'ils sont relégués à 4 points de la première place du groupe. Il faut dire qu'après un Euro complètement raté, les coéquipiers d'Alaba sont, une nouvelle fois, loin d'être impériaux dans ce groupe. Les hommes de Marcel Koller n'ont d'ailleurs remporté que 2 matchs, les opposant à la Géorgie (1-2) et à la Moldavie (2-0). Autrement, ils ont été battus par l'Irlande donc, puis par la Serbie (3-2) et ont dû concéder le nul face aux Gallois (2-2). Le groupe autrichien est également amputé de plusieurs cadres à l'image d'Arnautovic (Stoke City) et de Janko (FC Bâle) qui sont les deux meilleurs buteurs de cette sélection. En déplacement dans le mythique Aviva Stadium où le peuple vert poussera une nouvelle fois fort derrière son équipe, les Autrichiens devraient subir une nouvelle déconvenue. En confiance après sa récente victoire contre l'Uruguay en amical à domicile (3-1), l'Irlande a l'occasion d'écarter définitivement l'Autriche de la route vers la Russie.