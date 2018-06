Pronostic Iran Portugal : Analyse, prono et cotes du match de la Coupe du monde 2018

Le Portugal et CR7 toujours aussi efficaces

Après son excellent match nul contre l'Espagne, les Portugais ont souffert face aux Marocains (victoire 1-0) et ont dû leur salut à deux hommes. Tout d'abord évidemment Cristiano Ronaldo, auteur de son 4e but dans la compétition et qui est devenu le meilleur buteur européen en sélection, et ensuite Rui Patricio, auteur de superbes parades qui ont permis de conserver l'avantage pris très tôt dans le match. La comparaison est saisissante avec l'Euro 2016, où les Portugais avaient également fait un match nul 3-3 (face à la Hongrie) lors de la phase de groupe avant de s'appuyer sur leurs qualités défensives pour s'imposer. Cette année, les Portugais disposent d'un Cristiano Ronaldo en grande forme et insatiable en 2018 (plus de 30 buts).Les Portugais devront tout de même se méfier d'Iraniens toujours en course pour la qualification. Les joueurs de Queiroz ont considérablement gêné les Marocains et les Espagnols grâce à leur belle défense. Mais l'Iran doit s'imposer pour se qualifier et par conséquent prendre des risques, ce qui devrait convenir au Portugal qui affectionne particulièrement évoluer en contre-attaques. Si les Portugais ont souffert contre les attaquants marocains, les Iraniens ne possèdent pas d'attaquants de classe mondiale, ces derniers n'ayant d'ailleurs toujours pas réussi à trouver le chemin des filets. Dans ce match primordial pour eux, les Portugais devraient s'imposer sans encaisser de but et se qualifier pour les huitièmes.