Pronostic Iran Espagne : Analyse, prono et cotes du match de la Coupe du monde 2018

L’Espagne passe à l’attaque

Le choc entre l'Espagne et le Portugal (3-3) a certainement offert le match le plus spectaculaire de ce début de Mondial. Des buts, des rebondissements, des stars au top, tous les ingrédients d'un grande affiche étaient réunis. Malgré leur bonne prestation, les Espagnols n'ont récolté qu'un seul point et doivent à tout prix s'imposer dans cette seconde rencontre pour ne pas voir leurs espoirs s'envoler. David de Gea, habituellement excellent, a commis une grosse de faute de main lors du 1er match mais on peut espérer qu'il va relever la tête après cette contre-performance. Offensivement, Diego Costa a été très bon et a pesé sur la défense portugaise, habituellement très solide, mais qui a cédé à 3 reprises contre la Roja (et 2 fois face à l'attaquant de l'Atlético). Les inquiétudes liées au changement de sélectionneur quelques heures avant le début du Mondial ont été vite levées tant les Espagnols ont pratiqué un très bon football.Ce mercredi, la Roja affronte l'Iran qui s'est imposé face au Maroc. Les Iraniens ont profité du but contre son camp d'un attaquant marocain pour prendre les 3 points et prendre la tête du groupe devant le Portugal et l'Espagne. Les joueurs de Carlos Queiroz sont conscients que l'adversité sera bien plus forte et qu'un point pris relèverait de l'exploit. Les Espagnols devraient s'imposer et offrir un match avec des buts comme ils le font très fréquemment depuis leur échec à l'Euro 2016. Diego Costa, qui a seulement commencé à jouer depuis janvier, est arrivé au Mondial frais et prêt à convertir les offrandes de ses coéquipiers.