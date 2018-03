Pronostic Inter Milan Naples : Analyse, prono et cotes de l'affiche de Serie A

Match fermé à Milan

La semaine passée, le Napoli s'est fait surprendre dans son stade par l'AS Roma, et doit ce dimanche affronter un autre cador de la Serie A l'Inter Milan. Les hommes de Sarri sont dans l'obligation d'obtenir un résultat à Giuseppe Meazza pour ne pas laisser la Juve s'échapper. Les Napolitains réalisent une excellente saison et ils ont pour unique objectif de remporter le Scudetto.S'imposer contre l'Inter n'est pas chose facile, la Roma, la Lazio et le Milan AC n'y sont pas parvenus. Au match aller au San Paolo, Interistes et Napolitains s'étaient quitté sur un score nul et vierge (0-0). Comme la plupart des affiches de Serie A cette saison, la rencontre de dimanche soir s'annonce elle aussi extrêmement serrée et fermée. D'autant que l'Inter a beaucoup de mal offensivement en 2018, son meilleur buteur et capitaine Icardi traversant une grosse crise (17 buts sur la 1ere partie de saison, 1 seule réalisation depuis le début de l'année 2018). Au final, cette rencontre devrait être très tactique et pauvre en buts.