Pronostic Inter Milan Naples : Analyse, prono et cotes de l'affiche de Serie A

Naples peut enchaîner face à l'Inter

En difficulté en cette fin de saison, l'Inter n'a glané aucun succès lors des 5 dernières journées (3 défaites et 2 matchs nuls). Cette mauvaise série place les Nerazzurri au 7ème rang de Serie A avec 2 unités de retard sur la 6ème place, qualificative pour la prochaine Ligue Europa. Ce dimanche soir, les hommes de Stefano Pioli auront fort à faire avec la réception de Naples qui lorgne sur la 2ème place après n'avoir concédé aucun revers lors des 7 derniers matchs de championnat (5 victoires et 2 matchs nuls). Opposée à une défense intériste en difficulté ces dernières semaines (13 buts encaissés lors des 5 précédentes journées), la meilleure attaque de Serie A aura de sérieux atouts à faire valoir ce dimanche soir grâce, notamment, à son prolifique quatuor offensif composé de Marek Hamsik (11 buts en championnat), Lorenzo Insigne (14 buts), José Callejon (10 buts) et Dries Mertens (22 buts) avec en plus Milik (meilleur buteur du club avant sa blessure) en "super sub". Malheureux à Sassuolo et pas vernis par l'arbitrage, les hommes de Maurizio Sarri ont une belle opportunité de s'imposer ce week-end à Milan pour rester à distance raisonnable de la Roma, 2ème.