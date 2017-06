Pronostic Iles Féroés Suisse : Analyse, prono et cotes du match des éliminatoires pour la Coupe du Monde 2018

La Suisse en gagne petit

Les îles Féroé ne sont plus le défouloir de toutes les sélections européennes lors des campagnes de qualifications pour les grandes compétitions internationales. L’équipe du petit archipel a en effet beaucoup progressé lors des dernières années et pointent désormais à la 77ème place du classement FIFA. Dans cette campagne de qualifications, elle se classe 4ème du groupe B avec 1 victoire, 2 matchs nuls et 2 défaites. Les hommes de Lars Olsen ont notamment battu la Lettonie sur son terrain (0-2) et ont tenu en échec la Hongrie (0-0). Cependant, malgré leurs progrès, les Féroïens restent encore loin du niveau d’une équipe comme la Suisse qui est leader de ce groupe B devant le Portugal. Les Helvètes réalisent actuellement un sans faute dans ces calife car ils ont remporté 5 succès en autant de rencontres. Cependant, les joueurs de Vladimir Petkovic ont gagné 4 de leurs 5 succès avec un seul but d’écart. De plus, les rencontres disputées par la sélection suisses sont rarement le théâtre d’une avalanche de buts puisque 3 d’entre elles se sont soldées par moins de 3 buts inscrits dans le match. Cette statistique est à l’image des derniers résultats suisses où les joueurs de la confédération se sont imposés à domicile contre les Iles Féroé justement (2-0), la Lettonie (1-0) et le Belarus (1-0). Une nouvelle fois, la Suisse pourrait s’imposer dans un match peu spectaculaire face à une équipe qui encaisse moins de buts qu’auparavant et va jouer sans doute recroquevillée en défense.