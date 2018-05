Pronostic groupe H Coupe du Monde 2018 : analyse, pari à prendre et bonus offerts !

La Colombie et la Pologne peuvent faire respecter la hiérarchie

Dans ce groupe H de la Coupe du Monde 2018, nous retrouvons la Colombie, la Pologne, le Sénégal et le Japon. La Pologne dispose très certainement de la 2ème plus belle génération de son histoire (derrière celle des Lato, Lubanski, Deyna, Cieslik, etc.). Portés par le goleador du Bayern Munich, Robert Lewandowski (52 buts en 91 sélections), les hommes d'Adam Nawalka ont joué les 3 derniers Euro, atteignant les quarts de finale (leur meilleure résultat dans un championnats d'Europe) en 2016.De son côté, la Colombie s'est adjugée la 4ème place des éliminatoires dans la zone AmSud. Au sein de cette formation, nous retrouvons des cadres évoluant dans les plus grands clubs du monde, à l'image du gardien de but Ospina (Arsenal), des défenseurs Davinson Sanchez (Tottenham) et Zapata (Milan AC), du milieu de terrain Cuadrado (Juventus) et des attaquants James Rodriguez (Bayern Munich) et Falcao (Monaco). Excellents lors du Mondial 2014, les Colombiens s'étaient seulement inclinés en quarts de finale face au pays organisateur, le Brésil, qui avait eu un petit coup de pouce niveau arbitrage. Vainqueur de la France en amical en mars (3-2), la Colombie devrait accompagner la Pologne en 8èmes de finale dans ce groupe H.