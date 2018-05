Pronostic groupe G Coupe du Monde 2018 : analyse, pari à prendre et bonus offerts !

La Belgique peut devancer l'Angleterre

Le groupe G de la Coupe du Monde 2018 est composé de deux des outsiders à la victoire finale, l'Angleterre et la Belgique, et de deux formations peu habituées à évoluer en Coupe du Monde, la Tunisie et le Panama. Grands favoris pour accéder aux 8èmes de finale, les Three Lions et les Diables Rouges vont sans doute lutter pour la 1ère place dans cette poule. La Belgique dispose d'une génération exceptionnelle qui a permis à la sélection de bien figurer lors des 2 dernières compétitions internationales (quart de finaliste au Mondial 2014 et à l'Euro 2016). Excellents techniciens, les Diables Rouges avaient néanmoins pêché tactiquement sous Wilmots. Le ticket Roberto Martinez - Thierry Henry semble pouvoir donner une autre dimension à la Belgique.De son côté, l'Angleterre déçoit depuis de nombreuses années maintenant lors des tournois internationaux. Après avoir été éliminés dès la phase de poules du Mondial 2014, les Anglais ont confirmé leur incapacité à bien figurer en se faisant surprendre dès les 8èmes de finale par la modeste formation islandaise lors de l'Euro joué en France en 2016. Les Anglais arrivent en plus en Russie avec un effectif qui semble moins dense que celui des Belges, ce qui devrait les désavantager lors de l'enchaînement des matchs. Dans ce groupe, la Belgique nous semble en mesure de terminer à la 1ère place devant l'Angleterre. D'autant plus que de nombreux éléments présents en sélection évoluent actuellement en Premier League (Courtois, Alderweireld, Vertonghen, Fellaini, Dembélé, Hazard, Lukaku) et devraient ainsi montrer beaucoup de motivation face à son principal adversaire.