Pronostic groupe C Coupe du Monde 2018 : analyse, pari à prendre et bonus offerts !

A priori pas trop de surprise à craindre dans ce groupe C de la Coupe du Monde 2018. Au vu de la qualité de son effectif et du fort potentiel de ses jeunes joueurs, l'équipe de France est placée parmi les favoris potentiels de ce Mondial. Après avoir chuté en quarts de finale du Mondial 2014 face aux futurs lauréats, et en finale de l'Euro 2016, les Bleus ont engrangé une expérience internationale non négligeable et auront de sérieux arguments à faire valoir. Les hommes de Didier Deschamps ont clairement les atouts pour terminer à la 1ère place du groupe, leur objectif du premier tour.Derrière, le Danemark apparaît comme le principal concurrent de l'équipe de France. La 2ème place du groupe est largement envisageable pour les Danois qui disposent d'un effectif très complet avec un 4-2-3-1 très offensif et son quatuor devant : Eriksen (Tottenham), Poulsen (Leipzig), Sisto (Celta Vigo) et Jorgensen (Feyenoord) ou Cornelius (Atalanta) en pointe. Le Pérou s'est distingué lors des éliminatoires avec de belles performances à domicile. Hors de leurs bases, les partenaires de Jefferson Farfan ont en revanche montré des limites. Cet été en Russie, la sélection sud-américaine devrait en plus privée de son habituel capitaine Paolo Guerrero (suspendu pour dopage). Quant à l'Australie, la sélection de Tim Cahill semble beaucoup trop limitée.