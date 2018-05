Pronostic groupe B Coupe du Monde 2018 : analyse, pari à prendre et bonus offerts !

Un ordre bien établi dans ce groupe B

Profitez d'un bonus ÉNORME de 150€ offert par ZEbet

Les bons plans pour parier avec un 1er pari remboursé de 100€ en CASH

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Dans le groupe B de cette Coupe du Monde 2018, nous retrouvons l'un des candidats crédibles au sacre finale cet été, l'Espagne, et le champion d'Europe en titre, le Portugal. Malgré deux dernières compétitions internationales manquées, la Roja semble armée pour bien figurer en Russie. Composée d'éléments évoluant dans les plus grands clubs du monde (Real Madrid, Barcelone, Atlético Madrid), la sélection ibérique présente peut-être le meilleur effectif de la compétition. Si elle joue à son réel niveau, l'Espagne devrait logiquement s'adjuger la tête du groupe A.De son côté, le Portugal a surpris tous les observateurs il y a deux ans en remportant l'Euro 2016 avec pas mal de réussite, mais la sélection lusitanienne apparaît tout de même moins bien armé que l'Espagne. Les partenaires du goleador Cristiano Ronaldo devraient en revanche dominer les deux autres équipes de ce groupe C qui sont a priori à leur portée. Que ce soit le Maroc, absent des 4 dernières coupes du Monde, et l'Iran, qui n'a disputé que 2 des 4 dernières éditions malgré des éliminatoires abordables dans la zone Asie.- Obtenez jusqu'à 150€ de bonus (60€ pour seulement 20€ déposés)- Misez 150€ de votre bonus ZEbet sur ce pari et gagnez- Misez 60€ de votre bonus ZEbet sur ce pari et gagnez- Si le pari est perdant vous aurez toujours votre Bonus pour continuer à parier !► Si vous souhaitez parier votre pronostic de ce groupe B de la Coupe du Monde 2018 chez d'autres sites de paris sportifs, d'autres bonus vous sont offerts :avecqui vous offre en ce moment 120€ de paris gratuits, peu importe que votre premier pari soit gagnant ou perdant, en rentrant le code "SOFOOT" lors de votre inscriptionavecqui vous offre en ce moment un premier pari remboursé de 90 + 20€ de bonus en exclu en rentrant le code "SOFOOT" lors de votre inscriptionavecen hommage à Robert Pirès, nouvel ambassadeur du site, pour 200€ de bonus au total, avecavecavec, pour un bonus total de 250€, avecavecavec