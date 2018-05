Pronostic groupe A Coupe du Monde 2018 : analyse, pari à prendre et bonus offerts !

L'Uruguay dans un groupe A assez faible

Pariez sans risque votre pronostic groupe A de la Coupe du Monde 2018 avec votre 1er pari de 100€ remboursé en CASH offert chez Betclic et Winamax.

Si vous perdez, vous pouvez retirer votre remboursement de 100€ directement sur votre compte bancaire

Profitez d'un 1er pari remboursé EN CASH de 100€ chez Winamax

Vous pouvez même retirer votre remboursement de 100€ directement sur votre compte bancaire

Profitez d'un 1er pari remboursé EN CASH de 100€ chez Betclic

Vous pouvez même retirer votre remboursement de 100€ directement sur votre compte bancaire

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Dans le groupe A de la Coupe du Monde 2018, l'Uruguay apparaît comme le grand favori. Les hommes d'Oscar Tabarez vont disputer une 3ème Coupe du Monde de rang et pourront ainsi s'appuyer sur un groupe de joueurs expérimentés habitués à jouer ensemble depuis quelques années. Fidèle à sa réputation, la formation sud-américaine devrait se montrer solide défensivement, notamment grâce à son portier Fernando Muslera et à la charnière centrale de l'Atlético Madrid composée de Gimenez et Godin. Par ailleurs, le duo offensif Suarez-Cavani n'a que peu d'équivalents dans le monde.Le principal adversaire de l'Uruguay pour la 1ere place de ce groupe A sera sans doute la sélection russe. Directement qualifiée en qualité de pays organisateur, la Russie n'a pas brillé ces dernières années et va débuter la compétition avec le plus mauvais classement FIFA de toutes les sélections présentes. On a vu également la Russie plier en mars face à une France pourtant brouillonne en match amical (1-3). Opposé également à une formation saoudienne dont on attend peu et une sélection égyptienne emmenée par un Mohamed Salah amoindrie par sa blessure à l'épaule, l'Uruguay devrait être en mesure de s'adjuger la tête du groupe A.1)- Vous obtenez un 1er pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€- Misez votre premier pari de 100€ sur ce pari et gagnez- Si vous perdez, vous êtes totalement remboursé de vos 100€2)- Vous obtenez un 1er pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€- Misez votre premier pari de 100€ sur ce pari et gagnez- Si vous perdez, vous êtes totalement remboursé de vos 100€offert peu importe que votre 1er pari soit gagnant ou perdant avecavec, dont un 1er pari remboursé de 290€, en rentrant le code "SOFOOT"avecavecavecen hommage à Robert Pirès, nouvel ambassadeur du siteavec, dont 60€ pour 20€ déposésavecavecavec