Pronostic France Pérou : 464€ à gagner avec le 2e match des Bleus

La France veut s'ouvrir les portes des 8èmes de finale

Le Pérou joue sa dernière carte

Des changements à prévoir

Les compo probables :

Les Bleus doivent relancer la machine

Sur la lancée d'une préparation sérieuse en juin (2 succès – 1 nul), la France a réussi son entrée dans cette Coupe du Monde 2018, mais a dû s'employer pour renverser une solide équipe d'Australie (2-1). Longtemps malmenés par les, les partenaires d'Hugo Lloris étaient nettement supérieurs dans le jeu, mais ils ont clairement manqué d'inspiration devant, à l'image de Griezmann, buteur sur penalty mais sorti dès la 70ème minute par Didier Deschamps. De cette prestation poussive des Bleus, on retiendra essentiellement les 3 points obtenus, alors que le Brésil, l'Allemagne ou l'Argentine ne sont pas arrivés à gagner leur 1er match respectif.Dominateur face au Danemark lors de la 1ère journée de ce groupe C, le Pérou a été très mal payé pour son entrée dans le Mondial. En effet, les coéquipiers de Jefferson Farfan ont eu 60% de possession, 2 fois plus d'occasion que les Danois et manqué un penalty, pour finalement s'incliner sur un contre conclu par Poulsen (0-1). Sortis des éliminatoires d'une zone AmSud ultra-relevée, les Péruviens ont ensuite gagné les barrages contre la Nouvelle-Zélande, avant d'enchaîner 5 matchs sans revers durant leur campagne de matchs amicaux (4 victoires – 1 nul). Face au Danemark, les joueurs péruviens ont manqué d'expérience, une donnée à prendre en compte sur ce match à venir contre la FranceInstallés titulaires par le sélectionneur tricolore face à l'Australie et plutôt performants, les deux latéraux Pavard et Hernandez devraient garder leurs places pour ce 2ème choc, au détriment de Sidibé et Mendy. Globalement décevants, le milieu Tolisso et l'ailier Dembélé devraient laisser leur place respective à l'infatigable Matuidi et au buteur Giroud. En face, le Pérou ne devrait pas changer grand chose à son onze de départ, à l'exception du retour du meilleur buteur de l'histoire de la sélection et capitaine Paolo Guerrero, remplaçant face au Danemark. Très en vue contre les Danois, les autres cadres offensifs Farfan et Carrillo seront également à surveiller pour la défense française.Lloris - Pavard, Varane, Umtiti, Hernandez - Kanté, Pogba, Matuidi - Griezmann, Mbappé, Giroud.Gallese - Advincula, Ramos, Rodriguez, Trauco - Yotun, Tapia - Carrillo, Cueva, Farfan - Guerrero.Plutôt décevante pour son entrée dans le tournoi, l'équipe de France s'est tout de même rassurée en arrachant les 3 points, contrairement aux Péruviens, tombés de haut face au Danemark. Bien au-dessus sur le papier, les coéquipiers de Paul Pogba devraient une nouvelle fois faire le job contre une équipe du Pérou joueuse et beaucoup moins défensive que l'Australie, mais qui laisse en général pas mal d'espace derrière. Retrouvant leur meilleur buteur Giroud, les Bleus devraient faire le job ce jeudi.