Pronostic France Pays-Bas : 580€ à gagner sur le match des Bleus !

un nouveau Bonus de 100€

un Bonus EXCLU de 210€ en rentrant le code "SOFOOT"

un Bonus ÉNORME de 150€ (dont 60€ pour seulement 20€ déposés)

Effacer l'échec suédois

Les Pays-Bas ne vont pas (beaucoup) mieux

Sans Varane ni Dembelé

Les compo probables :

Les Bleus favoris d'un match à buts

Les bons plans pour parier avec un 1er pari remboursé de 100€ en CASH

un premier pari de 100€ remboursé en CASH

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

qui vous offre(un 1er pari remboursé de 50€ s'il est perdant + 2 paris offerts de 10€ et 3 tickets de poker de 10€).Misez votre premier pari remboursé de 50€ chez BetStars sur ce pari, soit vous gagnez la somme indiquée sur l'image ci-dessous, soit vous êtes remboursé de 50€ ! NetBet qui vous offrelors de votre inscription (un premier pari remboursé de 190 + 20€ de bonus)Profitez de votre premier pari remboursé sur ce pari, soit vous gagnez la somme indiquée sur les images ci-dessous, soit vous êtes remboursé intégralement !qui vous offreProfitez de votre bonus pour miser sur ce pari, et tentez de gagner la somme indiquée sur les images ci-dessous !Alors qu'ils avaient bien entamé leur campagne de qualifications en alignant 5 premiers matchs sans défaite (4 victoires et 1 match nul), les Bleus ont subi un véritable coup d'arrêt en juin dernier en s'inclinant en Suède suite à une énorme bévue de Lloris dans les derniers instants de la rencontre (1-2). Désormais 2èmes de leur poule éliminatoires pour le Mondial 2018, les hommes de Didier Deschamps n'ont plus le droit à l'erreur. Les Bleus peuvent s'appuyer sur leur sans faute pour l'instant à domicile dans ces qualif (y compris face à la Suède) et sur le match aller qui avait été remporté à Amsterdam (1-0).Malgré un dernier match remporté 5-0 face à une sélection luxembourgeoise décimée, les Pays-Bas n'ont toujours retrouvé leur aura d'antan. Actuellement 3es du groupe avec 3 unités de retard sur les Bleus, les Bataves n'ont pas dit leur dernier mot mais ils restent sur une défaite en Bulgarie (2-0) à l'occasion du dernier déplacement dans ces éliminatoires. Déjà absent de l'Euro 2016 après une campagne de qualifications catastrophique, les Pays-Bas ont aujourd'hui moins de certitudes que les Bleus malgré une belle force de frappe devant.Du côté des Bleus, Didier Deschamps a décidé de se passer d'Ousmane Dembélé alors que Raphael Varane est une nouvelle fois blessé. Moins intéressant lors de ces derniers matchs sous le maillot tricolore, Dimitri Payet a également été contraints de déclarer forfait. Du coup, Coman et Lemar devraient avoir leur chance sur les côtés avec la tâche d'alimenter le duo offensif composé d'Antoine Griezmann et Olivier Giroud. En face, le sélectionneur néerlandais, Dick Advocaat devra se passer des services de Karsdorp, Bruma et Van Dijk, trois des quatre défenseurs du match aller. Si la nouvelle recrue d'Everton, Davy Klaassen, les tauliers Blind, De Vrij, Strootman, Wijnaldum, Sneijder et Robben devraient être alignés.Lloris - Sidibé, Umtiti, Koscielny, Mendy - Pogba, Kanté (ou Matuidi) - Coman, Griezmann, Lemar - Giroud.Stekelenburg - Veltman, de Vrij, Hoedt (ou van de Beek), Blind - Strootman, Wijnaldum - Robben, Sneijder, Depay - Janssen (ou van Persie).Solide à domicile pendant l'Euro et sur la première partie des éliminatoires, l'équipe de France a logiquement la faveur des bookmakers. Néanmoins, les Bleus ont encaissé au moins un but lors de 4 des 6 premières journées du groupe A et la présence des latéraux très offensifs Mendy et Sidibé devrait laisser des espaces à l'armada offensive des Bataves. En pleine bourre sous le maillot frappé du coq, Olivier Giroud (7 buts sur ses 9 derniers matchs internationaux) peut entretenir sa belle dynamique en s'illustrant à nouveau.: si vous souhaitez parier avec un pari remboursé totalement,etvous offrentPariez 100€ sur cet France - Pays-Bas, remportez vos gains ou faites vous rembourser 100€ sur votre 1er pari sportif en ARGENT REEL !avecqui vous offre en ce moment 120€ de paris gratuits, peu importe que votre premier pari soit gagnant ou perdant, en rentrant le code "SOFOOT" lors de votre inscriptionavec, pour un bonus total de 250€, avec, avecchez