Pronostic France Paraguay : Analyse, prono et cotes du match amical des Bleus

Une large victoire pour les Bleus

L'équipe de France affronte le Paraguay ce vendredi soir au Roazhon Park à Rennes. A quelques jours du match comptant pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2018, Didier Deschamps devrait aligner la grosse équipe ce soir en Bretagne. L'objectif étant de remettre en place les automatismes, le 11 titulaire devrait être très proche de celui qui débutera à Stockholm la semaine prochaine. Aussi, Payet, Dembélé, Giroud et Griezmann devraient être titularisé face à la 36ème équipe du classement FIFA. Revanchards après la dernière défaite face à une très belle équipe l'Espagnol, les Bleus tâcheront de remettre les pendules à l'heure dans un Roazhon Park plein à craquer et totalement acquis à leur cause. D'autant plus que les Paraguayens ne sont pas en grande forme ces derniers temps. Les hommes de Francisco Javier Orce ont en effet perdu 3 de leurs 4 derniers matchs face au Pérou (1-4),la Bolivie (1-0) et au Brésil (3-0), contre une seule victoire sur l'Equateur (2-1). De plus, le Paraguay est en reconstruction, ayant laissé ses cadres prendre leur retraite (Nelson Valdez, Santa Cruz, Barrios, etc.) Autant dire que les Tricolores ont largement les moyens de s'imposer contre cette équipe paraguayenne vaillante mais limitée. Soucieux de bien préparer la dernière grande échéance face à la Suède vendredi prochain et un match amical de prestige contre l'éternel rival anglais dans 10 jours, les Bleus pourraient chercher à s'imposer avec la manière ce soir à Rennes.