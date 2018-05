Pronostic France Italie : 5€ offerts sans dépôt et 320€ à gagner

Après un nouveau sans faute lundi sur France - Irlande, on vous propose nos pronos pour France - Italie. Avec en plus 5€ offerts sans dépôt pour découvrir ZEbet en EXCLU

Répétition générale pour les Bleus

Une Squadra Azzura en reconstruction

Retour des titulaires

Les compo probables :

Après avoir dominé une faible équipe irlandaise pour son 1er match de préparation (2-0), l'Equipe de France s'attaque ce dimanche à une formation plus dangereuse. Si l'Italie a grandement déçu en ne parvenant pas à valider son ticket pour la Russie, les Bleus devront tout de même faire preuve de vigilance. Pour l'occasion, Didier Deschamps devrait aligner une formation proche de celle qui débutera le Mondial le 16 juin prochain face à l'Australie. Ménagés contre l'Irlande, les cadres Lloris, Kanté, Pogba et Griezmann devraient être titularisés. Très forte à domicile (18 victoires sur ses 22 derniers matchs joués en France), la sélection française part tout de même logiquement favori.La non qualification pour la Coupe du Monde 2018 a été vécue comme un véritable cataclysme de l'autre côté des Alpes. L'Italie n'avait plus manqué un Mondial depuis 1958, soit 14 éditions. Cet échec a entraîné la nomination de Roberto Mancini à la tête de la sélection. Pour son 1er rassemblement, l'ancien entraîneur de Manchester City a opéré un large renouvellement de l'effectif. Derrière le taulier Leonardo Bonucci (78 sélections), le joueur le plus expérimenté n'est autre que le Niçois Mario Balotelli (34 sélections), qui était snobé par l'ancien sélectionneur. Dans ce contexte de reconstruction, la Squadra Azzura n'a pas tout à fait rassuré ses tifosi en s'imposant petitement contre l'Arabie Saoudite en début de semaine (2-1).Didier Deschamps peut compter sur l'intégralité de son effectif pour préparer ce 2ème match de préparation. Gravement blessé cette saison, le latéral gauche de Manchester City, Benjamin Mendy, devrait être reconduit afin de vérifier s'il peut enchaîner les matchs. Souvent associés lors des éliminatoires, les milieux de terrain Ngolo Kanté et Paul Pogba font leur retour dans le 11 de départ tout comme l'ailier gauche Thomas Lemar et la star Antoine Griezmann. La seule incertitude réside dans la titularisation de Raphaël Varane qui a récemment rejoint ses coéquipiers après son nouveau sacre en Ligue des Champions. En face, l'Italie présente un groupe peu expérimenté. En effet, seuls 3 éléments affichent plus de 30 sélections : les défenseurs Bonucci et De Sciglio et l'attaquant Balotelli. Buteur face à l'Arabie Saoudite, le goleador niçois a été remplacé après avoir ressenti une douleur mais il devrait tout de même pouvoir tenir sa place ce vendredi soir.: Lloris - Pavard (ou Sidibé), Rami (ou Varane), Umtiti, Mendy - Kanté, Pogba - Dembélé, Griezmann, Lemar - Mbappé (ou Giroud).: Perin - De Sciglio, Bonucci, Caldara, Criscito - Cristante, Jorginho, Pellegrini - Chiesa, Insigne, Balotelli.Ce vendredi soir, Didier Deschamps devrait aligner une équipe très proche de son 11 type. Soutenus par leurs supporters, les Bleus ont les atouts pour dominer une jeune formation italienne en manque de repères. Mais si l'Italie ne semble pas en mesure de rivaliser avec un candidat crédible au sacre lors du prochain Mondial, elle semble pouvoir scorer face à une défense bleue parfois friable. Entouré de Insigne et Chiesa, Mario Balotelli aura à cœur de s'illustrer à nouveau ce vendredi d'autant qu'il évoluera à l'Allianz Riviera de Nice qu'il foulera peut-être pour la dernière fois.