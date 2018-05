Pronostic France Irlande : 420€ à gagner avec les Bleus

Après la victoire de l'Atlético en Europa League et celle du Real en Champions League, on part sur un succès confortable des Bleus ce soir

48

La France veut engranger de la confiance avant le début du Mondial

Un match difficile en prévision pour l'Irlande

Quelques cadres ménagés

Les compo probables :

Giroud et la France pour la confiance

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Après s'être adjugée la tête du groupe A des éliminatoires pour la Coupe du Monde 2018, l'équipe de France a joué 2 amicaux assez décevant en mars dernier (défaite face à la Colombie, victoire brouillonne en Russie). Ce lundi soir, les Bleus vont disputer leur 1er vrai match de préparation au Mondial contre une formation irlandaise qui n'est pas parvenue à valider son ticket pour la Russie. Didier Deschamps et ses hommes auront pour objectif de l'emporter afin de retrouver le goût de la victoire à domicile (17 victoires sur ses 21 derniers matchs joués en France).Pour sa part, l'Irlande va manquer sa 4ème Coupe du Monde de rang cet été. Lors des éliminatoires, les partenaires du capitaine Seamus Coleman ont terminé à une honorable 2ème place du groupe D, seulement devancés par la Serbie. Qualifiés pour les barrages, ils ont été surclassés par le Danemark (match nul 0-0 à l'extérieur et défaite 1-5 à domicile). En mars, la sélection a confirmé ses difficultés actuelles en s'inclinant en amical face à la Turquie (0-1), une autre formation non qualifiée pour le Mondial 2018.Pour ce 1er match de préparation, Didier Deschamps devrait ménager certains éléments-clefs. Très sollicité avec son club de l'Atlético Madrid, Griezmann devrait débuter sur le banc et être suppléé par le Lyonnais Fekir. Par ailleurs, l'habituel capitaine Lloris devrait laisser sa place au portier de l'OM, Mandanda. Peu sollicité depuis son retour de blessure, Benjamin Mendy débutera sur le côté gauche et pourra combiner avec son ancien partenaire Mbappé. Vainqueur de la C1 ce week-end, Varane ne rejoindra le groupe que mardi et sera remplacé par Adil Rami. De son côté, l'Irlande est privée de plusieurs cadres comme Brady, Wheland, McGready et Woolahan, et se présente avec 3 gardiens sans grande expérience internationale (le plus capé Colin Doyle joue à Bradford et compte 2 sélections).Pour son 1er match de préparation, l'équipe de France aura à cœur de bien figurer devant ses supporters. Malgré une saison difficile en club, l'attaquant Olivier Giroud n'a jamais perdu la confiance de Didier Deschamps. Très efficace sous le maillot bleu, le joueur de Chelsea voudra à nouveau s'illustrer ce lundi soir pour confirmer que sa place de titulaire en sélection n'est pas usurpée. La qualité offensive présente au sein de cette équipe de France devrait permettre aux Bleus de s'imposer assez tranquillement face à une équipe d'Irlande pas au mieux.