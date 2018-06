Pronostic France USA : 1.000€ à gagner sur le match des Bleus

Après vous avoir donné jusqu'aux scores exacts de France - Irlande et de France - Italie, on vise le Grand Chelem sur les matchs amicaux des Bleus

Pour miser sur ce dernier match de préparation des Bleus, on vous propose de parier avec 3 sites vous offrant des bonus EN CASH sur votre 1er pari.



Le deal est simple : si vous perdez, vous êtes remboursé en ARGENT REEL et vous pouvez retirer directement votre remboursement sur votre compte bancaire !!!

Profitez d'un 1er pari remboursé en CASH de 200€ chez Winamax

Vous pouvez même retirer votre remboursement de 200€ directement sur votre compte bancaire

Profitez de 150€ de remboursement EN CASH chez ParionSport

Vous pouvez même retirer votre remboursement de 100€ directement sur votre compte bancaire

Vous pouvez une nouvelle fois retirer votre remboursement de 62,50€ directement sur votre compte bancaire

Profitez d'un 1er pari remboursé EN CASH de 100€ chez Betclic

Vous pouvez même retirer votre remboursement de 100€ directement sur votre compte bancaire

La France parée pour le Mondial

Les Etats-Unis en pleine reconstruction

L'armada tricolore au grand complet

Les compo probables :

Les Bleus facilement

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

- Vous avez le droit à un premier pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 200€- Misez votre premier pari de 200€ sur l’un des paris ci-dessous et gagnez la somme correspondante- Si vous perdez, vous êtes totalement remboursé de vos 200€- Vous avez le droit à un remboursement de 150€ EN ARGENT RÉEL sur vos 2 premiers paris (80% de la mise)- Misez votre premier pari de 125€ sur l’un des paris ci-dessous et gagnez la somme correspondante- Si vous perdez, vous êtes remboursé de 100€- Vous avez encore le droit encore à 62,50€ de remboursement sur votre 2e pari- Vous avez le droit à un premier pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€- Misez votre premier pari de 100€ sur l’un des paris ci-dessous et gagnez la somme correspondante- Si vous perdez, vous êtes totalement remboursé de vos 100€Ce samedi soir au Parc OL, l'équipe de France va disputer son 3ème et dernier match de préparation avant de s'envoler pour la Russie. Les Bleus ont jusqu'à présent fait belle impression en prenant logiquement la mesure de l'Irlande (2-0) et en en dominant assez nettement l'Italie (3-1). Ces deux premières rencontres ont permis à certains éléments de désormais postuler de manière très crédible à une place de titulaire, à l'image des latéraux Pavard et Lucas Hernandez, du milieu de terrain Tolisso et de l'ailier Dembélé. Avec en plus les habituels cadres, la France apparaît mieux armée qu'à l'Euro. A noter que les Bleus viennent d'enchaîner une 18e et 19e victoires à domicile sur leurs 23 derniers matchs joués en France.Présents lors des 7 dernières éditions de la Coupe du Monde, les Etats-Unis ont cette fois manqué la qualification pour le Mondial 2018. La sélection américaine n'a en effet terminé qu'au 5ème rang des éliminatoires de la zone CONCACAF, devancée par le Mexique, le Costa Rica, le Panama et le Honduras. Cet échec a précipité le départ du sélectionneur Bruce Arena, remplacé par l'intérimaire Dave Sarachan. Le nouveau coach a opéré un large renouvellement de l'effectif pour ce rassemblement, sans les tauliers historiques Tim Howard (121 sélections), DaMarcus Beasley (126 sélections), Michael Bradley (140 sélections), Alejandro Bedoya (66 sélections), Clint Dempsey (141 sélections) ou encore Jozy Altidore (110 sélections). Dans cette nouvelle sélection, seuls 5 éléments comptent plus de 10 sélections et 19 joueurs ont moins de 25 ans.Didier Deschamps peut compter sur un effectif au grand complet pour disputer ce dernier match de préparation. Les inquiétudes entourant la condition physique des latéraux Sidibé et Mendy ont été levées. Le taulier de la défense Raphaël Varane va, quant à lui, jouer son 1er match après être arrivé en retard au sein du groupe à cause de la finale de Ligue des Champions. Le coach américain dispose donc d'un effectif très jeune et inexpérimenté. Il peut tout de même compter sur quelques cadres à l'image du latéral de Newcastle DeAndre Yedlin (24 ans et 51 sélections), du milieu d'America Joe Corona (27 ans et 22 sélections) et de l'attaquant d'Hambourg Bobby Wood (25 ans et 38 sélections). A noter la présence du jeune attaquant du PSG, Timothy Weah, et des prometteurs Cameron Carter-Vickers (Tottenham), Weston McKennie (Schalke 04) et Julian Green (Stuttgart). En revanche, la pépite du Borussia Dortmund Christian Pulisic (19 ans et 21 sélections) est absente.Lloris - Sidibé, Varane, Umtiti, Mendy - Kanté, Tolisso, Matuidi - Mbappé, Griezmann, Giroud.à venir.L'équipe de France affronte un adversaire a priori très largement à sa portée, et une fois de plus une sélection en reconstruction. Le week-end dernier, les Etats-Unis ont montré leurs limites actuelles en s'inclinant face à l'Irlande, une sélection que les Bleus ont outrageusement dominé lors de cette préparation. Nous voyons ainsi les hommes de Didier Deschamps s'imposer assez largement. Le réservoir dont dispose le sélectionneur tricolore devrait lui permettre de faire rentrer des éléments de haut niveau au cours de la 2nde mi-temps. Une aubaine pour remporter les 2 mi-temps. Pour la grosse cote, un score exact de 3-0 en faveur de la France apparaît jouable.avecqui vous offre en ce moment un premier pari remboursé de 290 + 20€ de bonus en exclu en rentrant le code "SOFOOT" lors de votre inscriptionavecqui vous offre en ce moment 120€ de paris gratuits, peu importe que votre premier pari soit gagnant ou perdant, en rentrant le code "SOFOOT" lors de votre inscriptionavecavec, dont 60€ pour seulement 20€ déposés, avecavecavecavec