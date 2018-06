Pronostic France Danemark : 740€ à gagner avec le 3e match des Bleus

ZEbet vous offre 200€ au lieu de 150€ pendant le Mondial. Les Bleus, qui visent leur 3ème victoire consécutive de la compétition, sont cotés à plus de 2,20.

Profitez d'un bonus ÉNORME de 200€ offert par ZEbet

Profitez d'un bonus ÉNORME de 200€ offert par ZEbet

Profitez d'un bonus ÉNORME de 200€ offert par ZEbet

La 1ère place en ligne de mire

Le Danemark joue sa qualification

Les remplaçants français devront se montrer

Les compo probables :

Des Bleus motivés

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

► Laest cotée à 2,27 chez, qui offre unà l'inscription.- Obtenez jusqu'à 200€ de bonus (60€ pour seulement 20€ déposés)- Misez 200€ de votre bonus ZEbet sur ce pari et gagnez- Misez 60€ de votre bonus ZEbet sur ce pari et gagnez- Si le pari est perdant, vous aurez toujours votre bonus pour continuer à parier !► Le pariest coté à 2,70 chez, l'un des rares sites de paris sportifs qui offre unà l'inscription.- Obtenez jusqu'à 200€ de bonus (60€ pour seulement 20€ déposés)- Misez 200€ de votre bonus ZEbet sur ce pari et gagnez- Misez 60€ de votre bonus ZEbet sur ce pari et gagnez- Si le pari est perdant, vous aurez toujours votre bonus pour continuer à parier !► Le pariest coté à 3,70 chez, l'un des rares sites de paris sportifs qui offre unà l'inscription.- Obtenez jusqu'à 200€ de bonus (60€ pour seulement 20€ déposés)- Misez 200€ de votre bonus ZEbet sur ce pari et gagnez- Misez 60€ de votre bonus ZEbet sur ce pari et gagnez- Si le pari est perdant, vous aurez toujours votre bonus pour continuer à parier !Malgré des prestations inabouties, l'équipe de France a assuré l'essentiel en prenant la mesure de l'Australie (2-1) et du Pérou (1-0). Ces deux premiers succès assurent aux Bleus leur qualification pour les 8de finale mais ils ambitionnent maintenant de s'adjuger la tête du groupe C. Pour la 2ème journée, Didier Deschamps est revenu à un système en 4-2-3-1 qui s'est avéré plus solide et compact. Cette disposition a aussi permis à Olivier Giroud de retrouver une place de titulaire avec Griezmann et Mbappé en soutien. Au milieu de terrain, Ngolo Kanté et Paul Pogba ont confirmé qu'ils étaient capables d'assurer les tâches défensives tout en apportant le danger offensivement à l'image de l'action de Pogba sur le but de Mbappé contre le Pérou.Avec 4 points dans la musette, le Danemark a réalisé un bon début de Coupe du Monde. Néanmoins, il est important de souligner que les partenaires de Christian Eriksen ont rencontré de réelles difficultés face à leurs deux premiers adversaires. En effet, les Danois ont eu beaucoup de réussite pour prendre le dessus sur le Pérou (1-0 avec un penalty arrêté par Schmeichel) et ont ensuite concédé un match nul somme toute logique face à l'Australie (1-1). Peu convaincants dans le jeu, ils disputent un match important pour valider leur ticket pour les 8èmes de finale. La sélection aura fort à faire ce mardi face à un adversaire considéré comme l'un des favoris au sacré final cet été.D'ores et déjà qualifié, Didier Deschamps devrait profiter de ce 3ème et dernier match de la phase de poules pour donner du temps de jeu à certains éléments. Ainsi, le gardien Mandanda, les défenseurs Sidibé et Kimpembe, les milieux de terrain Nzonzi et Lemar et l'ailier Dembélé devraient être titularisés. En revanche, Griezmann et Giroud seront de nouveau alignés devant. Pour le Danemark, peu de changements sont à prévoir. Seul l'important attaquant Yussuf Poulsen est suspendu pour cette rencontre après avoir reçu 2 cartons jaunes lors des 2 premières journées. Il devrait être supplée par le Bordelais Martin Braithwaite. Hormis ce remplacement forcé, le sélectionneur devrait aligner les mêmes éléments qui ont disputé les 2 premières rencontres.Mandanda - Sidibé, Varane, Kimpembe, Hernandez - Nzonzi, Kanté - Dembélé, Griezmann, Lemar - Giroud.Schmeichel - Dalsgaard, Kjaer, Christensen, Larsen - Schöne, Delaney - Braithwaite (ou Cornelius), Eriksen, Sisto (ou Braithwaite) – Jörgensen.Malgré l'assurance de disputer les 8èmes de finale, l'équipe de France doit encore assurer sa 1ère place dans le groupe C. En plus de cet enjeu, la motivation est toute trouvée pour les hommes de Didier Deschamps qui n'ont pas oublié les déclarations du sélectionneur danois à leur égard en mai dernier. De plus, les remplaçants français qui auront leur chance devront faire un gros match s'ils veulent bousculer la hiérarchie. Après deux premiers succès étriqués, une nouvelle courte victoire des Bleus apparaît ainsi envisageable.Pour lire une analyse encore plus détaillée, rendez-vous sur leréalisé par la référence RueDesJoueurs, partenaire paris sportifs de So Foot.