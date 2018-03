Pronostic France Colombie : 505€ à gagner avec les Bleus !

120€ de paris gratuits EN EXCLU peu importe que votre premier pari soit gagnant ou perdant

La France, favori logique de cette rencontre

La Colombie manque de certitudes

Les Bleus avec Griezmann et Giroud

Les compo probables :

La France vainqueur au terme d'un match à buts

Disposant d'une superbe génération, l'équipe de France s'est qualifiée sans encombre pour la Coupe du Monde 2018 en terminant 1ère de son groupe d'éliminatoires, devant la Suède et les Pays-Bas notamment. Après une défaite concédée en finale de l'Euro 2016, tous les observateurs s'accordent à dire que les Bleus font figure de candidats crédibles au sacre finale en Russie cet été. Lors du dernier rassemblement, ils ont confirmé leurs belles dispositions en dominant, à domicile, le Pays de Galles (2-0) et en ramenant un bon match nul d'Allemagne (2-2).Quart de finaliste au Brésil, la Colombie va disputer sa seconde Coupe du Monde de rang cet été après avoir manqué les éditions 2002, 2006 et 2010. Moins bien en fin d'éliminatoires (4 matchs sans victoire dont ce fameux nul contre le Pérou quasiment arrangé), les Colombiens ont joué deux amicaux en Asie en novembre, perdant face à la Corée du Sud en perdant leur sang-froid (2-1) avant de se venger sur la Chine (4-0). A noter que pendant les éliminatoires, la Colombie a perdu ses deux derniers gros matchs à l'extérieur (2-1 au Brésil et 3-0 contre l'Argentine).Excellent lors des derniers rassemblements, le Bavarois Corentin Tolisso pourrait bien être trop juste pour ce 1er match. Par ailleurs, des incertitudes planent quant à la participation de l'expérimenté défenseur d'Arsenal, Laurent Koscielny. Didier Deschamps pourrait bien organiser son équipe en 4-2-3-1. En attaque, Antoine Griezmann devrait être positionné en soutien d'Olivier Giroud. Pour la Colombie, le principal coup dur provient bien de l'absence sur blessure de l'ailier de la Juventus, Juan Cuadrado. Les anciens de Ligue 1 Carlos Sanchez, Ruben Aguilar et James Rodriguez auront à cœur de bien figurer tout comme le capitaine monégasque Radamel Falcao.Lloris - Sidibé, Varane, Umtiti, Digne - Kanté, Matuidi – Mbappé, Griezmann, Lemar – Giroud.: Ospina - Arias, Zapata, Sanchez, Fabra - Aguilar, Carlos Sanchez - Moreno (ou Quintero), James Rodriguez, Cardona - Falcao. .Très solide à domicile, l'équipe de France devrait réaliser un nouveau gros match devant ses supporters. Néanmoins, la présence des anciens partenaires à Monaco, James Rodriguez et Falcao, laisse penser que les Bleus peuvent encaisser un but à l'issue de cette rencontre. Didier Deschamps devrait largement se reposer sur son chef d'attaque, Antoine Griezmann qui a inscrit 4 buts et délivré 4 passes décisives lors des éliminatoires. Après une 1ère partie de saison délicate, le Colchonero a retrouvé la pleine possession de ses moyens. En 2018, il a inscrit 16 buts en 18 rencontres, dont 10 lors de ses 7 derniers matchs. Sur les 11 derniers matchs disputés par la France, plus de 10 ont fini avec au moins 2 buts.