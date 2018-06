Pronostic France Australie : 200€ offerts & 490€ à gagner avec les Bleus

Début du Mondial pour les Bleus avec un match a priori abordable face à l'Australie. Le nouveau site tendance ZEbet offre 200€ de bonus au lieu de 150€ à tous ses nouveaux inscrits

La France veut bien démarrer

L'Australie à l'épreuve des Bleus

Des effectifs au complet

Les compo probables :

La France avec Griezmann en fer de lance

Après avoir accédé aux quarts de finale du dernier Mondial disputé au Brésil en 2014 et échoué en finale de l'Euro 2016, l'équipe de France se présente cet été en Russie avec le plein d'ambition. Malgré un effectif jeune, les Bleus peuvent en effet nourir de sérieux espoirs dans cette compétition au vu de la qualité de leurs joueurs. Ils semblent en mesure de s'adjuger la 1ère place du groupe A. Pour cela, les hommes de Didier Deschamps connaissent l'importance de bien débuter le tournoi et ils devraient être extrêmement concentrés ce samedi midi.De son côté, l'Australie n'a pas réalisé de bons éliminatoires. En effet, les Soccerroos ne se sont adjugés que la 3ème place du groupe B de la zone Asie, devancés par le Japon et l'Arabie Saoudite. Reversés en barrages, ils ont éprouvé des difficultés à se défaire de la Syrie (3-2 à l'issue des matchs aller retour) et contre le Honduras. Malgré de bons matchs amicaux en juin (victoires sur les Tchèques et les Hongrois), les hommes du sélectionneur néerlandais Bert Van Marwijk n'affichent pas de grandes ambitions dans cette Coupe du Monde même s'ils espèrent rivaliser du mieux possible avec l'équipe de France ce samedi midi.Pour l'équipe de France, les deux latéraux Sidibé et Hernandez, qui partaient avec une longueur d'avance sur leurs concurrents, débuteront finalement le Mondial sur le banc, doublés durant la préparation par Pavard et Hernandez. Incertain ces derniers jours, le Barcelonais Umtiti pourra finalement tenir sa place aux côtés de Varane. Enfin, le milieu Tolisso et l'ailier Dembélé prennent respectivement la place de Matuidi et Giroud.L'Australie peut compter sur l'intégralité de son effectif pour préparer cette rencontre. Le sélectionneur n'est toujours pas assuré de titulariser le capitaine historique Jedinak. En attaque, il devra trancher entre Juric et Kruse.Lloris - Pavard, Varane, Umtiti, Hernandez - Kanté, Pogba, Tolisso - Dembélé, Mbappé, Griezmann.Ryan - Risdon, Milligan, Sainsbury, Behich - Mooy, Luongo (ou Jedinak) - Leckie, Rogic, Nabbout - Juric (ou Kruse).Très attendue pour son 1er match de la compétition, l'équipe de France a une superbe opportunité de débuter par une victoire en affrontant un adversaire a priori largement à sa portée ce samedi. En effet, le sélectionneur Didier Deschamps dispose d'un groupe qui s'est forgé une grande expérience internationale depuis le dernier Mondial et qui a pris l'habitude d'évoluer régulièrement ensemble. Meilleur buteur du dernier Euro, Antoine Griezmann (6 réalisations), sera positionné à la pointe de l'attaque et soutenu par les flèches Dembélé et Mbappé. Une occasion en or pour faire trembler les filets.